«Краснодар» в третий раз пострадал от расизма. Что грозит ЦСКА

В дисциплинарном регламенте Российского футбольного союза есть статья 121 «Дискриминация и расизм, пропаганда либо публичное демонстрирование нацисткой атрибутики и символики». В пункте 2 говорится, что в случае совершения зрителями действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе клуб наказывается штрафом в соответствии с пунктом 45 приложения № 1 к данному регламенту (от 500 тыс. до 5 млн рублей) и (или) запретом на допуск зрителей в секторы стадиона от 1 до 3 матчей и (или) проведением без зрителей от 1 до 3 матчей и (или) снятием 3 турнирных очков.