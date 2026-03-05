«Краснодар» в третий раз пострадал от расизма. Что грозит ЦСКА

Матчи между ЦСКА и «Краснодаром» за последние годы приобрели принципиальность, став одним из центральных противостояний в российском футболе. Первая игра ½ финала «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России в Москве не стала исключением, футболисты краснодарцев обвинили болельщиков ЦСКА в расизме.
В среду футболисты ЦСКА перевернули игру с «Краснодаром», одержав волевую победу со счетом 3:1. В конце матча некоторых болельщиков удивило решение главного арбитра встречи Алексея Сухого — он показал вторую желтую карточку защитнику краснодарцев Джованни Гонсалесу за фол перед исполнением углового. Первую желтую карточку уругвайский футболист получил на 68-й минуте за грубую игру, а через четыре минуты ему показали вторую, в итоге «Краснодар» доигрывал встречу вдесятером.
Это несильно повлияло на результат матча, но концовку ЦСКА доигрывал при явном преимуществе, что в целом было заметно по второму тайму. На третьей добавленной к основному времени минуте армейцам удалось использовать большинство — после подачи Матвея Кисляка с углового отличился Матеус Алвес. Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после игры высказал мнение, что вторая желтая карточка Джованни непозволительна, он не признал удаление игрока.
Уже после матча стало известно о расистском поведении болельщиков ЦСКА в адрес колумбийского нападающего «Краснодара» Джона Кордобы. Капитан и полузащитник краснодарцев Эдуард Сперцян попросил соответствующие органы проверить действия болельщиков армейцев на предмет расизма по отношению к Кордобе. «На первый план выходит не футбол. Много журналистов было за воротами, и они все слышали», — сказал Сперцян «Спорт-Экспрессу».
Защитник «Краснодара» Валентин Пальцев также указал на поведение болельщиков. «Не люблю говорить про судейство, но с трибуны ЦСКА были расистские высказывания в сторону Кордобы, однако арбитр не обращает на это внимания, — сказал он “Спорт-Экспрессу”. — А у нас футболисты должны играть с давлением, когда на них кричат, что они такие-сякие. Ненормально, что в России такое происходит, наверное, стоило успокоить болельщиков. Считаю, что контрольно-дисциплинарный комитет должен наказать болельщиков ЦСКА и судью».
Возможные наказания для армейцев
Арбитр Сухой, видимо, не заметил расистского поведения болельщиков ЦСКА. В феврале подобное случилось в матче Лиги чемпионов между португальской «Бенфикой» и мадридским «Реалом», после гола Винисиуса главный судья временно остановил игру, показав жест, означающий проявление расизма. В матче ЦСКА — «Краснодар» такой остановки не было. Теперь контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) может решить исход этого момента, если данный вопрос войдет в повестку заседания по прошедшей встрече.
В дисциплинарном регламенте Российского футбольного союза есть статья 121 «Дискриминация и расизм, пропаганда либо публичное демонстрирование нацисткой атрибутики и символики». В пункте 2 говорится, что в случае совершения зрителями действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе клуб наказывается штрафом в соответствии с пунктом 45 приложения № 1 к данному регламенту (от 500 тыс. до 5 млн рублей) и (или) запретом на допуск зрителей в секторы стадиона от 1 до 3 матчей и (или) проведением без зрителей от 1 до 3 матчей и (или) снятием 3 турнирных очков.
Также под данный эпизод попадает пункт 4 статьи 121. В нем говорится, что в случае скандирования или выкрикивания зрителями нацистских реплик и высказываний (приветствий) клуб наказывается штрафом в соответствии с пунктом 46.1 приложения № 1 (от 100 до 500 тыс. рублей) и (или) запретом на допуск зрителей в секторы стадиона от 1 до 3 матчей и (или) проведением на нейтральном стадионе в другом городе от 1 до 3 матчей и (или) проведением от 1 до 3 матчей без зрителей.
Но сначала нужно понять, будет ли КДК РФС рассматривать случившееся.
Не первое расследование в матчах ЦСКА — «Краснодар»
Перед уходом российского футбола на зимнюю паузу в матче 18-го тура РПЛ «Краснодар» — ЦСКА (3:2) также была история с расизмом. После матча Кордоба обвинил в расизме аргентинского полузащитника армейцев Родриго Вильягру. КДК РФС рассмотрел то заявление Кордобы, не увидев вины Вильягры.
«В заседании приняли участие представители клубов. “Краснодар” предоставил видео без звука, на котором конфликт между Кордобой и Вильягрой зародился на поле, — сказал журналистам глава КДК Артур Григорьянц. — После свистка на перерыв Кордоба и Вильягра вместе уходят в подтрибунное помещение, и между ними идет диалог, Кордоба начинает эмоционально показывать на Вильягру и пытается что-то говорить. Кордоба не обращался к делегату матча по поводу оскорбления, в подтрибунном помещении делегат тоже этого не слышал.
“Краснодар” сказал, что футболисты готовы помириться, у них должна быть встреча в ближайшее время. КДК РФС не доказал вину игрока ЦСКА Вильягры в проявлении расизма и решил прекратить дело», — добавил Григорьянц.
Вильягра тогда также отрицал расистские высказывания. Он признал, что находился в напряженном состоянии, но отметил, что не произносил таких слов. Футболист предположил, что, скорее всего, произошло недопонимание.
В этом сезоне в расизме обвиняли «Краснодар»
После матча 11-го тура РПЛ «Краснодар» — «Ахмат» (2:0) защитник гостей Уман Ндонг был удален с поля в результате стычки со Сперцяном. Позднее «Ахмат» выступил в поддержку Ндонга и потребовал провести расследование в отношении Сперцяна и вынести наказание за расистские действия. Тогда в это никто не мог поверить, ведь футболист «Краснодара» отличается доброжелательностью.
КДК РФС рассмотрел этот инцидент. Но тогда в ситуацию вмешался президент РПЛ Александр Алаев, конфликт был урегулирован в присутствии клубов. «В результате обмена репликами возникло недопонимание. В присутствии руководителей клубов конфликт был урегулирован, стороны не имеют друг к другу претензий, — сказал журналистам Григорьянц. — В связи с этим они просят КДК учитывать факт примирения и исключить из повестки дня вопрос о возможном нарушении дисциплинарного регламента в части возбуждения ненависти по признакам расы».
«Сперцян произнес фразу в отношении Ндонга, ее судья не слышал, поэтому не смог отреагировать. Фраза была на испанском языке, адресовалась Ндонгу, но эта фраза не носила в себе признаков расизма, была без этого. Не содержала ненормативную лексику, но имела оскорбительный характер. Поэтому действия Сперцяна спровоцировали Ндонга», — добавил он.
Пострадавший «Факел»
Случаи проявления расизма были и в прошлом сезоне. 13 марта 2025 года КДК РФС наказал воронежский «Факел» закрытием трибун на один матч за проявление фанатами расизма в отношении бразильского игрока «Зенита» Вендела в матче 20-го тура.
Футолист был удален на 74-й минуте за оскорбительный жест в адрес трибуны болельщиков. Позднее в соцсетях распространилось видео, на котором неустановленные болельщики «Факела» допустили оскорбительные жесты и высказывания в адрес Вендела на расистской почве.
Действия болельщиков «Факела» РПЛ тогда осудила. В лиге отметили, что информация о дискриминационном поведении поклонников воронежской команды внесена в рапорт по итогам матча, что потом позволило рассмотреть ситуацию на заседании КДК.
Автор: Роман Шлуинский
Фабио Челестини
Мурад Мусаев
Кирилл Глебов
54′
Данил Круговой
68′
Матеус Алвес
90+3′
Дэвид Мозес Кобнан
22′
Иван Обляков
19′
49
Владислав Тороп
4
Жоао Виктор
22
Милан Гайич
70′
27
Роберту Барбоза Мойзес
3
Данил Круговой
2
Матеус Рейс
36′
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
9
Лусиано Гонду
45+4′
76′
7
Матеус Алвес
17
Кирилл Глебов
83′
37
Энрике Кармо
18
Данила Козлов
76′
11
Тамерлан Мусаев
1
Станислав Агкацев
4
Диего Коста
5
Жубал
73′
53
Александр Черников
77′
11
Жоау Батчи
66
Дуглас Аугусту
72′
23
Хуан Мануэль Боселли
46′
15
Лукас Оласа
6
Кевин Ленини
24′
43′
10
Эдуард Сперцян
59
Артем Хмарин
46′
9
Джон Кордоба
17
Валентин Пальцев
67′
7
Виктор Са
90
Дэвид Мозес Кобнан
61′
20
Джованни Гонсалес
68′
72′
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
