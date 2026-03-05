Ричмонд
Футбол. Кубок России
18:30
Арсенал
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
7.28
X
4.91
П2
1.45
Футбол. Кубок России
20:45
Динамо
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.60
П2
2.48
Футбол. Англия
23:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
2.43
X
3.37
П2
3.02
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
0
:
Байер
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
2
:
Ноттингем Форест
2
П1
X
П2

Мостовой о словах игроков «Краснодара»: «Обычные отговорки после поражения. На стадионах что только не кричат»

Двукратный чемпион СССР Александр Мостовой назвал отговорками слова игроков «Краснодара» о расизме после поражения от ЦСКА в первом матче ¼ финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Источник: Александр Любарский, РФС

«Быки» в гостях уступили со счетом 1:3. После игры ряд футболистов черно-зеленых, включая капитана команды Эдуарда Сперцяна, заявили, что болельщики армейцев на трибунах выкрикивали оскорбительные дискриминационные фразы в адрес колумбийского нападающего Джона Кордобы. Позже он сам подтвердил слова партнеров.

«Я на стадионе не находился, но на каком стадионе не бывает выкриков? На любом стадионе они есть. Это ладно, у нас еще здесь трибуны небольшие, а в Европе по 50−70 тысяч на матчи ходит, и там тоже громкие выкрики: что там только не кричат! Скорее всего, это обычные отговорки после поражения. Когда они выигрывают, никто не кричит с трибун? Поэтому это обычные отговорки в момент поражения», — приводит слова Мостового «Советский спорт».

Узнать больше по теме
Биография Эдуарда Сперцяна: карьера и личная жизнь футболиста
Один из главных талантов РПЛ последних лет уже несколько сезонов подряд находится «на карандаше» европейских клубов. После чемпионства «Краснодара» вероятность ухода лидера клуба только выросла. Биография Эдуарда Сперцяна заслуживает продолжения в виде зарубежной карьеры. Потому что в России главные вершины полузащитник уже покорил.
Читать дальше