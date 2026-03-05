Мостовой о словах игроков «Краснодара»: «Обычные отговорки после поражения. На стадионах что только не кричат»

«Я на стадионе не находился, но на каком стадионе не бывает выкриков? На любом стадионе они есть. Это ладно, у нас еще здесь трибуны небольшие, а в Европе по 50−70 тысяч на матчи ходит, и там тоже громкие выкрики: что там только не кричат! Скорее всего, это обычные отговорки после поражения. Когда они выигрывают, никто не кричит с трибун? Поэтому это обычные отговорки в момент поражения», — приводит слова Мостового «Советский спорт».