В «Локомотиве» объяснили замену Пиняева в начале матча с «Арсеналом»

«Посмотрим, что с Пиняевым, после детального обследования будет понимание. Он почувствовал внутренний дискомфорт. Возможно, связано с синтетикой и сменой покрытия, но он был готов. Мы его не лимитировали на этапе подготовки», — сказал Галактионов.