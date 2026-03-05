В «Локомотиве» объяснили замену Пиняева в начале матча с «Арсеналом»

Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев покинул поле на десятой минуте матча с «Арсеналом» из-за дискомфорта, заявил главный тренер команды Михаил Галактионов, которого цитирует «Матч ТВ».
Вместо Пиняева на поле вышел Лукас Вера, который дебютировал в составе «Локомотива».
«Посмотрим, что с Пиняевым, после детального обследования будет понимание. Он почувствовал внутренний дискомфорт. Возможно, связано с синтетикой и сменой покрытия, но он был готов. Мы его не лимитировали на этапе подготовки», — сказал Галактионов.
Тренер призвал не искать «тенденцию» в травмах 21-летнего Пиняева, который провел в этом сезоне только 11-й матч за клуб.
«Всю подготовку в паузу Сергей провел полностью без ограничений, очень надеюсь, что обойдется, и все будет хорошо», — добавил Галактионов.
«Локомотив» победил со счетом 2:1 и вышел в полуфинал Кубка России, где сыграет с самарскими «Крыльями Советов».
Дмитрий Гунько
Михаил Галактионов
Кирилл Большаков
45′
Евгений Морозов
32′
Артем Карпукас
35′
Алексей Батраков
83′
18
Михаил Цулая
14
Милош Брнович
99
Аяз Гулиев
8
Артем Попов
7
Эдарлин Тамариндо Рейес
3
Эрвинг Джо Ботака-Иобома
27′
31
Кирилл Большаков
5
Александр Пуцко
50′
80′
19
Кирилл Богданец
17
Маттео Алинви
64′
22
Алан Цараев
9
Максим Максимов
64′
11
Иван Игнатьев
4
Даниил Пенчиков
80′
77
Даниил Плотников
1
Антон Митрюшкин
24
Максим Ненахов
3
Лукас Фассон
25
Данил Пруцев
93
Артем Карпукас
49′
83
Алексей Батраков
85
Евгений Морозов
23
Сесар Монтес
27
Николай Комличенко
69′
10
Дмитрий Воробьев
19
Александр Руденко
90′
90
Данила Годяев
9
Сергей Пиняев
10′
32
Лукас Вера
69′
99
Руслан Мялковский
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
