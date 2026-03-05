«Динамо» напомнило Карседо о разгроме Эмери. Нгамале герой, а Гусев перевернул игру заменами

«Динамо» против «Спартака» — это сочетание само по себе гарантирует интригу. Хотя у каждого старейшего российского дерби всегда целый набор сопутствующих сюжетов, которые повышают градус принципиального противостояния. Возможность выиграть трофей, украсив сезон, в котором сложно рассчитывать на что-то серьезное в РПЛ, — то, что на поверхности. То же самое касается и тренеров. Как Ролану Гусеву, так и Хуану Карлосу Карседо именно в таких матчах нужно доказывать: руководство не ошиблось, сделав выбор их пользу.
А при желании можно было даже вспомнить ноябрь 2012 года. Тринадцать с половиной лет назад первый этап российской карьеры Карседо, который тогда помогал Унаи Эмери, оборвало унизительное поражение от «Динамо» (1:5). Тогда к 17-й минуте в Лужниках «Спартак» пропустил дважды. Сейчас мяч столько же раз побывал в воротах Максименко к 10-й. В первом случае динамовцам удалось разогнать атаку после единоборства в центре поля. Миранчук бросил в прорыв Бителло, а тот покатил мяч Нгамале. Камерунца оставили без внимания, сосредоточив его на Тюкавине, тогда как Джику при перестроении вообще остался без игрока.
А вот второе взятие ворот — после стандарта — получилось нелегитимным из-за офсайда. Но все равно спартаковцы в дебюте выглядели несколько растерянными и не готовыми к агрессивному дебюту хозяев. Количество потерь зашкаливало, мяч не держался. Плюс, искрило в единоборствах, где серьезнее остальных пострадали Нгамале с Умяровым. Можно было даже предположить, что сказался перенос на понедельник матча в Сочи, что нарушило график подготовки и свело к минимуму время на восстановление. Однако к середине тайма «Спартак» успокоился, заметно улучшил контроль, а вместе с надежностью пришли и моменты.
Но если против «Сочи» акцент красно-белые делали на правый фланг, то в отсутствие дисквалифицированного Солари связка Денисова и Сауся выглядела не так остро. К тому же Бителло и Скопинцев заставляли своих оппонентов больше думать о надежности около собственной штрафной, чем об остроте у ворот соперника. За это отвечал левый спартаковский фланг, куда еще и смещался Барко. Оригинальный штрафной аргентинца, который неожиданно низом отправил мяч в район ближней штанги, завершился спасением Лунева, который грудью остановил удар Угальде. Впрочем, через несколько минут костариканец забил, в концовке многоходовой комбинации замкнув подачу Зобнина.
Вторая часть первого тайма осталась за «Спартаком», который к перерыву превзошел хозяев по созданным моментам. То, что на отдых команды ушли при равном счете, — заслуга Лунева. В добавленное арбитром время, когда Барко отличным пасом отправил в прорыв Жедсона Фернандеша, и тот убежал от Осипенко, динамовский кипер остановил выход один на один. Едва же начался второй тайм — и Лунев снова спас, не позволив забить Барко. На стыке таймов вратарь стал главным героем. Или даже супергероем, если исходить из статуса и значимости матча.
А из динамовской игры острота на довольно продолжительное время исчезла. Первым ее попытался вернуть Бителло, который выкатывал мяч Тюкавину, и ситуацию разрядил отчаянный подкат прочитавшего замысел соперника Литвинова. И уже по-настоящему Максименко напряг осложненный отскоком от газона выстрел Рубенса с дальней дистанции. Его перевод в опорную зону и возвращение прежнего Нгамале — заслуга Гусева. Но это точно не тренерская находка, потому что перед трансфером в «Динамо» Рубенс чаще играл в центре поле и не раз подчеркивал: ему ближе роль полузащитника. В «Атлетико Минейро» это пожелание учли, а в «Динамо» пришлось подождать полгода.
Только работа разрушителя чужих атак зачастую незаслуженно остается в тени. На первом плане те — кто творит и забивает. Соответственно это дерби превратилось в бенефис Нгамале. И, конечно, Гусева, который перевернул игру заменами. Сохранив мяч и отправив его к воротам, Гладышев сыграл ключевую роль в переломной голевой атаке, по ходу которой мяч отлетел к Нгамале после удара другого джокера — Маринкина. Потом настырность камерунского вингера помогла Давиду Рикардо получить вторую попытку после того, как его атаку со «второго этажа» остановил Максименко.
«Спартак» поплыл и выглядел безвольно, и гол номер четыре выглядел полным унижением. Как красно-белых в целом, так и персонально допустившего грубую ошибку Джику. Обокравший его Гладышев ассистировал Тюкавину. А офсайд, из-за которого отменили гол Бителло, лишь отсрочил неизбежное. Осипенко добил гостей, которые словно забыли о том, что впереди ответный матч, и разность мячей имеет значение.
Об этом напомнил только отличившийся перед финальным свистком Мартинс. Нельзя сказать, что его успех повышает шансы «Спартака» в ответном матче. Но хотя бы будет меньше параллелей с 1:5 времен Эмери. Однако это вряд ли кого-то из красно-белых утешит. А «Динамо» — аплодисменты! Два отличных матча, девять забитых мячей — идеальный рестарт от Гусева.
Андрей Кузичев