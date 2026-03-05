«Динамо» напомнило Карседо о разгроме Эмери. Нгамале герой, а Гусев перевернул игру заменами

А при желании можно было даже вспомнить ноябрь 2012 года. Тринадцать с половиной лет назад первый этап российской карьеры Карседо, который тогда помогал Унаи Эмери, оборвало унизительное поражение от «Динамо» (1:5). Тогда к 17-й минуте в Лужниках «Спартак» пропустил дважды. Сейчас мяч столько же раз побывал в воротах Максименко к 10-й. В первом случае динамовцам удалось разогнать атаку после единоборства в центре поля. Миранчук бросил в прорыв Бителло, а тот покатил мяч Нгамале. Камерунца оставили без внимания, сосредоточив его на Тюкавине, тогда как Джику при перестроении вообще остался без игрока.