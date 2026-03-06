Ричмонд
Лещенко считает, что «Динамо» встретится с «Зенитом» в суперфинале Кубка России

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о шансах команды на победу в Кубке России.

Источник: РИА "Новости"

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о шансах команды на трофей после победы над «Спартаком» (5:2) в первой игре полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Я думаю, что суперфинал будет “Зенит” — “Динамо”. Сергей Степашин считает также? Я даже не знал! Но я так думаю. Потому что “Спартак” сейчас отвалится. Не думаю, что они отыграют разницу в три гола. Так что будем надеяться на Кубок», — сказал Лещенко «СЭ».

Бело-голубые забили четыре гола в течение 16 минут — с 67-й по 83-ю. Серия «Спартака» без побед в матчах с «Динамо» увеличилась до четырех матчей — два поражения и две ничьих.

Ответная игра Кубка России состоится 18 марта на «Лукойл Арене».

Динамо
5:2
Первый тайм: 1:1
Спартак
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Плей-офф
5.03.2026, 20:45 (МСК UTC+3)
Динамо
Главные тренеры
Ролан Гусев
Хуан Карлос Карседо
Голы
Динамо
Николя Муми Нгамале
6′
Николя Муми Нгамале
67′
Давид Рикардо
70′
Константин Тюкавин
73′
Максим Осипенко
83′
Спартак
Манфред Угальде
30′
Кристофер Мартинс
90+2′
Составы команд
Динамо
99
Андрей Лунев
10
Бителло
55
Максим Осипенко
44
Антонио Диас Рубенс
45′
57
Давид Рикардо
4
Хуан Хосе Касерес
50
Александр Кутицкий
65′
60
Тимофей Маринкин
7
Дмитрий Скопинцев
18′
84′
56
Леон Зайдензаль
70
Константин Тюкавин
22′
74′
33
Иван Сергеев
13
Николя Муми Нгамале
84′
11
Артур Гомес
21
Антон Миранчук
45+2′
65′
91
Ярослав Гладышев
Спартак
98
Александр Максименко
83
Жедсон Фернандеш
18
Наиль Умяров
23′
10
Маркиньос
47
Роман Зобнин
68
Руслан Литвинов
4
Александр Джику
97
Даниил Денисов
5
Эсекиэль Барко
75′
27
Игорь Дмитриев
9
Манфред Угальде
75′
11
Ливай Гарсия
17
Владислав Саусь
47′
53′
35
Кристофер Мартинс
Статистика
Динамо
Спартак
Желтые карточки
4
2
Судейская бригада
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
