Лещенко считает, что «Динамо» встретится с «Зенитом» в суперфинале Кубка России

«Я думаю, что суперфинал будет “Зенит” — “Динамо”. Сергей Степашин считает также? Я даже не знал! Но я так думаю. Потому что “Спартак” сейчас отвалится. Не думаю, что они отыграют разницу в три гола. Так что будем надеяться на Кубок», — сказал Лещенко «СЭ».