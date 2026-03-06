Ричмонд
Валерий Овчинников: «В России расизма нет вообще. Кордоба все выдумывает, ему надо к психиатру»

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников высказался о расистском скандале в матче ЦСКА и «Краснодара» в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России (3:1).

После игры полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян заявил, что фанаты армейцев оскорбляли Джона Кордобу, выкрикивая расистские кричалки.

"Дело все только в Кордобе. Он все выдумывает. Он поймал эту струю жалоб на расизм и начал на них ссылаться, оправдывая себя. Ему надо к психиатру обратиться. Он привлекает к себе внимание, потому что скажет он об этом здесь, а узнают все это на Западе. Ему радостно, что его фамилия появится там в прессе.

В России расизма нет вообще. Русский человек сгоряча может сказать всякое, но тут дело не в расизме. У меня в команде играли бразильцы, но я их обожал, в засос целовал, когда от них была польза. Какой тут расизм? Болельщикам и команде противника просто хочется вышибить оппонента из равновесия. Кордобу надо просто посылкой отправить в страну, где нет расизма по его мнению«, — сказал Овчинников “Совспорту”.

ЦСКА
3:1
Первый тайм: 0:1
Краснодар
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Плей-офф
4.03.2026, 20:45 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена
Главные тренеры
Фабио Челестини
Мурад Мусаев
Голы
ЦСКА
Кирилл Глебов
54′
Данил Круговой
68′
Матеус Алвес
90+3′
Краснодар
Дэвид Мозес Кобнан
22′
Нереализованные пенальти
ЦСКА
Иван Обляков
19′
Составы команд
ЦСКА
49
Владислав Тороп
4
Жоао Виктор
22
Милан Гайич
70′
27
Роберту Барбоза Мойзес
3
Данил Круговой
2
Матеус Рейс
36′
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
9
Лусиано Гонду
45+4′
76′
7
Матеус Алвес
17
Кирилл Глебов
83′
37
Энрике Кармо
18
Данила Козлов
76′
11
Тамерлан Мусаев
Краснодар
1
Станислав Агкацев
4
Диего Коста
5
Жубал
73′
53
Александр Черников
77′
11
Жоау Батчи
66
Дуглас Аугусту
72′
23
Хуан Мануэль Боселли
46′
15
Лукас Оласа
6
Кевин Ленини
24′
43′
10
Эдуард Сперцян
59
Артем Хмарин
46′
9
Джон Кордоба
17
Валентин Пальцев
67′
7
Виктор Са
90
Дэвид Мозес Кобнан
61′
20
Джованни Гонсалес
68′
72′
Статистика
ЦСКА
Краснодар
Желтые карточки
3
6
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Биография Эдуарда Сперцяна: карьера и личная жизнь футболиста
Один из главных талантов РПЛ последних лет уже несколько сезонов подряд находится «на карандаше» европейских клубов. После чемпионства «Краснодара» вероятность ухода лидера клуба только выросла. Биография Эдуарда Сперцяна заслуживает продолжения в виде зарубежной карьеры. Потому что в России главные вершины полузащитник уже покорил.
