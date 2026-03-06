Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Сельта
1
:
Реал
1
Все коэффициенты
П1
4.00
X
2.55
П2
3.20
Футбол. Италия
2-й тайм
Наполи
2
:
Торино
0
Все коэффициенты
П1
1.17
X
17.20
П2
100.00
Футбол. Франция
2-й тайм
ПСЖ
1
:
Монако
2
Все коэффициенты
П1
19.70
X
6.75
П2
1.35
Футбол. Германия
2-й тайм
Бавария
4
:
Боруссия М
1
Все коэффициенты
П1
1.00
X
16.70
П2
100.00
Футбол. Первая лига
14:30
Челябинск
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.35
П2
3.00
Футбол. Первая лига
15:00
Черноморец
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.21
П2
3.08

Генич осудил ЦСКА после матча с «Краснодаром»: «На мой взгляд, неэтично. Зачем это снимать и выкладывать?»

Известный футбольный комментатор Константин Генич осудил ЦСКА после кубкового матча с «Краснодаром».

Источник: Кадр из трансляции

Матч состоялся 4 марта в Москве и завершился победой ЦСКА со счетом 3:1. После игры «Краснодар» обвинил болельщиков ЦСКА в расизме в отношении колумбийского нападающего Джона Кордобы. На следующий день после матча руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов выложил видео гостевой раздевалки «Краснодара» и в числе прочего написал: «По оставленной в раздевалке грязи вопросов нет — ожиданий других, к сожалению, и не было… Но двери зачем ломать? И при этом не сообщать об этом принимающей стороне? Не солидно (((».

«Краснодар» после этого выпустил официальное заявление, в котором в числе прочего говорится: «Когда вместо того, чтобы обратить внимание на проявление расизма, выраженное в оскорбительных криках и “уханьях” во время матча, публикуется раздевалка гостевой команды после игры, сразу становится понятно, для чего это сделано! Цель здесь одна: любой ценой увести дискуссию и обсуждение постыдного поведения своих болельщиков в сторону. Любой ценой, вплоть до видео банальной раздевалки, которая после матчей всегда выглядит похожим образом. Увести разговор в сторону от незаслуженно полученного преимущества в одного игрока и возмутительных расистских криков не получится. Мы обратились в контрольно-дисциплинарный комитет и экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС, и намерены пристально следить за расследованием».

Генич, оценивая ситуацию с раздевалкой, в эфире телеканала «Матч Премьер» сказал: «На мой взгляд, неэтично со стороны клуба‑хозяина это все выкладывать. Не стоит этого делать. Я думаю, что это переключение внимания, чтобы начали обсуждать: “Вот, ЦСКА молодцы, оставляли гостевую раздевалку [чистой]”. Это право ЦСКА — оставлять такую раздевалку, мягкую игрушку и писать: “До встречи в Москве”. Это абсолютно нормальная тестостероновая раздевалка, где футболисты, только что проигравшие такой горячий матч, на эмоциях все с себя поскидывали, тейпы побросали… Зачем это снимать и выкладывать?».

ЦСКА
3:1
Первый тайм: 0:1
Краснодар
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Плей-офф
4.03.2026, 20:45 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена
Главные тренеры
Фабио Челестини
Мурад Мусаев
Голы
ЦСКА
Кирилл Глебов
54′
Данил Круговой
68′
Матеус Алвес
90+3′
Краснодар
Дэвид Мозес Кобнан
22′
Нереализованные пенальти
ЦСКА
Иван Обляков
19′
Составы команд
ЦСКА
49
Владислав Тороп
4
Жоао Виктор
22
Милан Гайич
70′
27
Роберту Барбоза Мойзес
3
Данил Круговой
2
Матеус Рейс
36′
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
9
Лусиано Гонду
45+4′
76′
7
Матеус Алвес
17
Кирилл Глебов
83′
37
Энрике Кармо
18
Данила Козлов
76′
11
Тамерлан Мусаев
Краснодар
1
Станислав Агкацев
4
Диего Коста
5
Жубал
73′
53
Александр Черников
77′
11
Жоау Батчи
66
Дуглас Аугусту
72′
23
Хуан Мануэль Боселли
46′
15
Лукас Оласа
6
Кевин Ленини
24′
43′
10
Эдуард Сперцян
59
Артем Хмарин
46′
9
Джон Кордоба
17
Валентин Пальцев
67′
7
Виктор Са
90
Дэвид Мозес Кобнан
61′
20
Джованни Гонсалес
68′
72′
Статистика
ЦСКА
Краснодар
Желтые карточки
3
6
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти