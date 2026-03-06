Генич осудил ЦСКА после матча с «Краснодаром»: «На мой взгляд, неэтично. Зачем это снимать и выкладывать?»

Матч состоялся 4 марта в Москве и завершился победой ЦСКА со счетом 3:1. После игры «Краснодар» обвинил болельщиков ЦСКА в расизме в отношении колумбийского нападающего Джона Кордобы. На следующий день после матча руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов выложил видео гостевой раздевалки «Краснодара» и в числе прочего написал: «По оставленной в раздевалке грязи вопросов нет — ожиданий других, к сожалению, и не было… Но двери зачем ломать? И при этом не сообщать об этом принимающей стороне? Не солидно (((».
«Краснодар» после этого выпустил официальное заявление, в котором в числе прочего говорится: «Когда вместо того, чтобы обратить внимание на проявление расизма, выраженное в оскорбительных криках и “уханьях” во время матча, публикуется раздевалка гостевой команды после игры, сразу становится понятно, для чего это сделано! Цель здесь одна: любой ценой увести дискуссию и обсуждение постыдного поведения своих болельщиков в сторону. Любой ценой, вплоть до видео банальной раздевалки, которая после матчей всегда выглядит похожим образом. Увести разговор в сторону от незаслуженно полученного преимущества в одного игрока и возмутительных расистских криков не получится. Мы обратились в контрольно-дисциплинарный комитет и экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС, и намерены пристально следить за расследованием».
Генич, оценивая ситуацию с раздевалкой, в эфире телеканала «Матч Премьер» сказал: «На мой взгляд, неэтично со стороны клуба‑хозяина это все выкладывать. Не стоит этого делать. Я думаю, что это переключение внимания, чтобы начали обсуждать: “Вот, ЦСКА молодцы, оставляли гостевую раздевалку [чистой]”. Это право ЦСКА — оставлять такую раздевалку, мягкую игрушку и писать: “До встречи в Москве”. Это абсолютно нормальная тестостероновая раздевалка, где футболисты, только что проигравшие такой горячий матч, на эмоциях все с себя поскидывали, тейпы побросали… Зачем это снимать и выкладывать?».
Фабио Челестини
Мурад Мусаев
Кирилл Глебов
54′
Данил Круговой
68′
Матеус Алвес
90+3′
Дэвид Мозес Кобнан
22′
Иван Обляков
19′
49
Владислав Тороп
4
Жоао Виктор
22
Милан Гайич
70′
27
Роберту Барбоза Мойзес
3
Данил Круговой
2
Матеус Рейс
36′
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
9
Лусиано Гонду
45+4′
76′
7
Матеус Алвес
17
Кирилл Глебов
83′
37
Энрике Кармо
18
Данила Козлов
76′
11
Тамерлан Мусаев
1
Станислав Агкацев
4
Диего Коста
5
Жубал
73′
53
Александр Черников
77′
11
Жоау Батчи
66
Дуглас Аугусту
72′
23
Хуан Мануэль Боселли
46′
15
Лукас Оласа
6
Кевин Ленини
24′
43′
10
Эдуард Сперцян
59
Артем Хмарин
46′
9
Джон Кордоба
17
Валентин Пальцев
67′
7
Виктор Са
90
Дэвид Мозес Кобнан
61′
20
Джованни Гонсалес
68′
72′
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти