Футболист ЦСКА Обляков установил рекорд Кубка России по числу матчей

Обляков вышел в стартовом составе в ответной игре полуфинала «пути Российской премьер-лиги» против «Краснодара», которая стала для него 58-й в турнире. По этому показателю он обошел бронзового призера чемпионата Европы в составе сборной России, обладателя Кубка УЕФА и пятикратного чемпиона страны в составе петербургского «Зенита» Александра Анюкова. У экс-защитника национальной команды 57 встреч в Кубке России.