Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Краснодар
1
:
ЦСКА
0
Все коэффициенты
П1
1.20
X
8.97
П2
43.00
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Спортинг
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.48
П2
5.51
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Челси
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.40
П2
3.07
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Манчестер Сити
:
Реал
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.70
П2
6.10
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Арсенал
:
Байер
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.90
П2
10.00
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Леванте
1
П1
X
П2

Футболист ЦСКА Обляков установил рекорд Кубка России по числу матчей

Он обошел Александра Анюкова.

Источник: РИА "Новости"

КРАСНОДАР, 17 марта. /ТАСС/. Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков установил рекорд Кубка России по футболу по количеству проведенных матчей.

Обляков вышел в стартовом составе в ответной игре полуфинала «пути Российской премьер-лиги» против «Краснодара», которая стала для него 58-й в турнире. По этому показателю он обошел бронзового призера чемпионата Европы в составе сборной России, обладателя Кубка УЕФА и пятикратного чемпиона страны в составе петербургского «Зенита» Александра Анюкова. У экс-защитника национальной команды 57 встреч в Кубке России.

Облякову 27 лет, в ЦСКА он перешел летом 2018 года из «Уфы». За команду полузащитник проводит 285-й матч, на его счету 35 забитых мячей и 45 голевых передач. Вместе с армейцами он дважды выиграл Кубок России (2023, 2025) и стал победителем суперкубка страны (2025). За сборную России футболист отыграл 15 игр, забив 5 голов и отдав 2 результативных паса.

Футбол. Кубок России
1-й тайм
Краснодар
1
:
ЦСКА
0
Все коэффициенты
П1
1.20
X
8.97
П2
43.00
Узнать больше по теме
Биография Ивана Облякова: карьера и личная жизнь футболиста
Иван Обляков — один из самых стабильных футболистов России. Долгие годы игрок является основным в ЦСКА и сборной России. Универсальность спортсмена позволила ему адаптироваться к любым требованиям тренеров. Биография спортсмена — это ровный путь к признанию и статусу.
Читать дальше