Футболист ЦСКА Обляков установил рекорд Кубка России по числу матчей

КРАСНОДАР, 17 марта. /ТАСС/. Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков установил рекорд Кубка России по футболу по количеству проведенных матчей.
Обляков вышел в стартовом составе в ответной игре полуфинала «пути Российской премьер-лиги» против «Краснодара», которая стала для него 58-й в турнире. По этому показателю он обошел бронзового призера чемпионата Европы в составе сборной России, обладателя Кубка УЕФА и пятикратного чемпиона страны в составе петербургского «Зенита» Александра Анюкова. У экс-защитника национальной команды 57 встреч в Кубке России.
Облякову 27 лет, в ЦСКА он перешел летом 2018 года из «Уфы». За команду полузащитник проводит 285-й матч, на его счету 35 забитых мячей и 45 голевых передач. Вместе с армейцами он дважды выиграл Кубок России (2023, 2025) и стал победителем суперкубка страны (2025). За сборную России футболист отыграл 15 игр, забив 5 голов и отдав 2 результативных паса.