ЦСКА потерпел свое крупнейшее поражение в Кубке России по футболу

КРАСНОДАР, 17 марта. /ТАСС/. Московский ЦСКА потерпел крупнейшее поражение в своей истории в матче Кубка России по футболу, уступив на выезде «Краснодару» со счетом 0:4 в ответной встрече полуфинала «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)».
Ранее армейцы ни разу не уступали соперникам в игре Кубка России с разницей более чем в три мяча. Крупнейшее поражение в чемпионате России ЦСКА потерпел в 1993 году от московского «Спартака» (0:6).
Первый полуфинальный матч «пути РПЛ» Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА завершился победой армейцев со счетом 3:1. Во втором раунде полуфинала «пути регионов» красно-синие сыграют с победителем противостояния между самарскими «Крыльями Советов» и московским «Локомотивом».
Мурад Мусаев
Фабио Челестини
Дуглас Аугусту
20′
Жоау Батчи
(Джон Кордоба)
49′
Джон Кордоба
(Никита Кривцов)
58′
Жоау Батчи
(Эдуард Сперцян)
67′
1
Станислав Агкацев
17
Валентин Пальцев
15
Лукас Оласа
9
Джон Кордоба
3
Тормена
4
Диего Коста
88
Никита Кривцов
39′
11
Жоау Батчи
2′
90′
27
Ефим Буркин
7
Виктор Са
77′
23
Хуан Мануэль Боселли
10
Эдуард Сперцян
90′
29
Эльдар Гусейнов
66
Дуглас Аугусту
55′
66′
6
Кевин Ленини
70′
49
Владислав Тороп
22
Милан Гайич
27
Роберту Барбоза Мойзес
63′
63′
3
Данил Круговой
4
Жоао Виктор
42′
2
Матеус Рейс
45+4′
6
Дмитрий Баринов
82′
17
Кирилл Глебов
72′
18
Данила Козлов
10
Иван Обляков
88′
90
Матвей Лукин
9
Лусиано Гонду
46′
79
Кирилл Данилов
31
Матвей Кисляк
72′
11
Тамерлан Мусаев
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Станислав Попков
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
