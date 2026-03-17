1-й тайм
Челси
0
:
ПСЖ
2
Манчестер Сити
0
:
Реал
1
Арсенал
0
:
Байер
0
Зенит
:
Динамо Мх
Спортинг
5
:
Буде-Глимт
0
Краснодар
4
:
ЦСКА
0
ЦСКА потерпел свое крупнейшее поражение в Кубке России по футболу

Красно-синие уступили «Краснодару» со счетом 0:4.

Источник: РИА "Новости"

КРАСНОДАР, 17 марта. /ТАСС/. Московский ЦСКА потерпел крупнейшее поражение в своей истории в матче Кубка России по футболу, уступив на выезде «Краснодару» со счетом 0:4 в ответной встрече полуфинала «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)».

Ранее армейцы ни разу не уступали соперникам в игре Кубка России с разницей более чем в три мяча. Крупнейшее поражение в чемпионате России ЦСКА потерпел в 1993 году от московского «Спартака» (0:6).

Первый полуфинальный матч «пути РПЛ» Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА завершился победой армейцев со счетом 3:1. Во втором раунде полуфинала «пути регионов» красно-синие сыграют с победителем противостояния между самарскими «Крыльями Советов» и московским «Локомотивом».

Краснодар
4:0
Первый тайм: 1:0
ЦСКА
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Плей-офф
17.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Краснодар
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Фабио Челестини
Голы
Краснодар
Дуглас Аугусту
20′
Жоау Батчи
(Джон Кордоба)
49′
Джон Кордоба
(Никита Кривцов)
58′
Жоау Батчи
(Эдуард Сперцян)
67′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
17
Валентин Пальцев
15
Лукас Оласа
9
Джон Кордоба
3
Тормена
4
Диего Коста
88
Никита Кривцов
39′
11
Жоау Батчи
2′
90′
27
Ефим Буркин
7
Виктор Са
77′
23
Хуан Мануэль Боселли
10
Эдуард Сперцян
90′
29
Эльдар Гусейнов
66
Дуглас Аугусту
55′
66′
6
Кевин Ленини
70′
ЦСКА
49
Владислав Тороп
22
Милан Гайич
27
Роберту Барбоза Мойзес
63′
63′
3
Данил Круговой
4
Жоао Виктор
42′
2
Матеус Рейс
45+4′
6
Дмитрий Баринов
82′
17
Кирилл Глебов
72′
18
Данила Козлов
10
Иван Обляков
88′
90
Матвей Лукин
9
Лусиано Гонду
46′
79
Кирилл Данилов
31
Матвей Кисляк
72′
11
Тамерлан Мусаев
Статистика
Краснодар
ЦСКА
Желтые карточки
4
4
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
10
1
Удары в створ
7
0
Угловые
6
2
Судейская бригада
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Станислав Попков
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти