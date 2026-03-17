«Краснодар» уничтожил ЦСКА. Два удаления — символ бессилия команды Челестини

В матчах «Краснодара» и ЦСКА всегда была искра. Но в последнее время не искрит — полыхает атмосфера как непосредственно на поле, так и вокруг него. Не стал исключением и первый полуфинал Пути РПЛ FONBET Кубка России, по итогам которого представители «быков» акцентировали внимание на расистских оскорблениях в адрес Кордобы. КДК РФС в итоге выписал армейцам миллионный штраф, а столичный клуб пообещал провести расследование и принять соответствующие меры в адрес нарушителей.
Впрочем, непосредственно перед ответной игрой об этом публично не вспоминали, а страсти кипели на поле. Краснодарцы сразу заработали угловой; ответную контратаку Батчи сорвал ценой желтой карточки; потом он же отметился опасным ударом из штрафной, а Кордоба с Кривцовым высказали претензии арбитру, причем Никита требовал пенальти по итогам единоборства с Мойзесом. И все это — за несколько минут! Но показательно, что в данном перечне присутствовал лишь один созидательный момент у ЦСКА: контригры у гостей долгое время совсем не просматривалось.
С одной стороны, красно-синие очень внимательно защищались. С другой — такой пассивный футбол совсем не родная стихия для команды Фабио Челестини. Когда же ты все время вынужден бегать без мяча, накапливается усталость, притупляется внимание, и против сильного соперника подобное чревато печальными последствиями. Так и случилось во вторник, а результат черно-зеленым принес пятый по счету угловой. Подача Сперцяна, скидка Пальцева в район дальней штанги и добивание Дугласа Аугусто после атаки Кордобы.
Половину задачи-минимум команда Мурада Мусаева выполнила, подавая корнеры в среднем каждые четыре минуты. А что принесла армейцам первая возможность сделать подачу с угловой отметки? Удаление Матеуса Рейса! Можно сколько угодно обсуждать — попал ли бразилец в лицо Пальцеву и не добавил ли краснодарец немного артистизма, падая на газон. Сути это не меняет. Рейс вел себя агрессивно, несколько раз ударив соперника плечом и всякий раз увеличивая силу своего действия. «Зачем?!» — вопрос риторический. Новичок подвел ЦСКА, которому при 25 процентах владения мячом и так было непросто.
И после перерыва — когда защитник Данилов сменил форварда Лусиано Гонду — легче не стало. Вторую половину «Краснодар» начал изумительной комбинацией с серией передач в касание. Последнюю Кордоба исполнил пяткой, а пославший мяч в сетку Батчи в очередной раз показал — почему едва ли не самый статусный летний новичок РПЛ Перрен зимой вернулся во Францию, не выдержав конкуренцию с продолжающим прогрессировать анголезцем. Правда, болельщикам снова пришлось перейти в режим ожидания и дождаться вердикта во второй раз вмешавшегося в игру ВАР: он определил, что офсайд изначально зафиксирован неверно.
«Краснодар» восстановил равновесие по сумме двух матчей, и у южан был целый тайм, чтобы решить судьбу выхода в следующий раунд в основное время. ЦСКА вроде бы подал признаки жизни, но первый и неточный удар в исполнении Кисляка на 52-й минуте просто попал в статистику как единственный удар за матч. А проваливающие весну армейцы своими руками уничтожили шансы на перелом в игре. Жоао Виктор потерей в центре поля подарил чемпиону контратаку, которую завершил легко разобравшийся с Даниловым Кордоба. Мойзес отправился в раздевалку, получив два горчичника за то, что после остановки игры и свистка в пользу его команды швырнул на газон Кордобу, а также за неспортивное поведение. И еще одна потеря стоила второго гола Батчи.
4:0 при двух отмененных из-за офсайдов голах — настоящее унижение ЦСКА. А полученные в неигровых ситуациях красные карточки — признак футбольного бессилия. Армейцы, которых после мощной трансферной кампании записали в претенденты на чемпионство, стали главным разочарованием весны. И нужно понять — в чем причина провала. То ли в отсутствии у Челестини опыта подготовки в долгое зимнее межсезонье, ведь в контрольных матчах ЦСКА побежал на почти максимальных оборотах непривычно рано. Либо дело в том, что зачастую лучшее — враг хорошего.
Летне-осенний ЦСКА играл на пределе и практически без резервов, но та система работала как швейцарские часы. Однако даже чемпион Англии «Ливерпуль» больше половины сезона страдал после рекордных закупок на рынке, а ведь армейские новички — при всем к ним уважении — далеко не Вирц, Исак, Экитике, Фримпонг и Керкез. Впрочем, это не тот случай, когда параллели с одним из лучших клубов мира приятны. ЦСКА сейчас больно. А «Краснодар» заслужил овацию за вторничную игру. Возможно, этот кураж поможет и в борьбе за чемпионство. Да и Кубок «быки» еще не брали.
Андрей Кузичев