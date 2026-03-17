Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Челси
0
:
ПСЖ
2
Все коэффициенты
П1
14.25
X
7.70
П2
1.23
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Манчестер Сити
0
:
Реал
1
Все коэффициенты
П1
6.75
X
5.00
П2
1.65
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Арсенал
0
:
Байер
0
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.80
П2
10.00
Футбол. Кубок России
18.03
Зенит
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.38
X
4.92
П2
10.00
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
5
:
Буде-Глимт
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Краснодар
4
:
ЦСКА
0
П1
X
П2

Челестини: «В отставку не подам, не собираюсь опускать руки»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини сообщил, что не подаст в отставку после разгромного поражения в ответном матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Краснодаром» (0:4).

Источник: Sport24

«В отставку я не подам, я не собираюсь опускать руки. У меня много сил, много желания. Ребята работают очень хорошо. Я всегда говорил, что в футболе все меняется. Например, в Калининграде мы не заслуживали проиграть. С “Динамо” удаление. В футболе всегда есть сложные моменты, их надо пережить всем вместе. Ситуацию можно выправить, если мы будем все вместе», — приводит слова Челестини «Чемпионат».

«Мы играли против очень хорошей команды. Очевидно, что в матчах, где надо доставлять проблемы “Краснодару”, надо навязывать им свою игру. Нам усложнили игру красной карточкой. Мы прекрасно понимали, что в меньшинстве будет сложно. Нам нужно было держаться. После второго удаления нас могло спасти только чудо. Надо это понимать, принимать и работать. У меня нет малейших сомнений, что команда все перевернет. Сейчас мы страдаем, мучимся», — заявил Челестини.

В чемпионате России армейцы проиграли в четырех последних матчах.

Краснодар
4:0
Первый тайм: 1:0
ЦСКА
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Плей-офф
17.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Краснодар
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Фабио Челестини
Голы
Краснодар
Дуглас Аугусту
20′
Жоау Батчи
(Джон Кордоба)
49′
Джон Кордоба
(Никита Кривцов)
58′
Жоау Батчи
(Эдуард Сперцян)
67′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
17
Валентин Пальцев
15
Лукас Оласа
9
Джон Кордоба
3
Тормена
4
Диего Коста
88
Никита Кривцов
39′
11
Жоау Батчи
2′
90′
27
Ефим Буркин
7
Виктор Са
77′
23
Хуан Мануэль Боселли
10
Эдуард Сперцян
90′
29
Эльдар Гусейнов
66
Дуглас Аугусту
55′
66′
6
Кевин Ленини
70′
ЦСКА
49
Владислав Тороп
22
Милан Гайич
27
Роберту Барбоза Мойзес
63′
63′
3
Данил Круговой
4
Жоао Виктор
42′
2
Матеус Рейс
45+4′
6
Дмитрий Баринов
82′
17
Кирилл Глебов
72′
18
Данила Козлов
10
Иван Обляков
88′
90
Матвей Лукин
9
Лусиано Гонду
46′
79
Кирилл Данилов
31
Матвей Кисляк
72′
11
Тамерлан Мусаев
Статистика
Краснодар
ЦСКА
Желтые карточки
4
4
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
10
1
Удары в створ
7
0
Угловые
6
2
Судейская бригада
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Станислав Попков
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти