Ричмонд
Футбол. Кубок России
18:15
Зенит
:
Динамо Мх
П1
1.35
X
5.12
П2
11.00
Футбол. Лига Европы
18:30
Брага
:
Ференцварош
П1
1.46
X
4.87
П2
6.97
Футбол. Кубок России
20:45
Спартак
:
Динамо
П1
1.82
X
4.20
П2
4.30
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Барселона
:
Ньюкасл Юнайтед
П1
1.56
X
4.92
П2
5.60
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ливерпуль
:
Галатасарай
П1
1.27
X
7.24
П2
10.25
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Бавария
:
Аталанта
П1
1.38
X
5.88
П2
8.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
2.43
X
3.90
П2
2.82

Галицкий призвал футболистов «Краснодара» сохранить эмоциональный настрой

Миллиардер, бизнесмен, владелец клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Краснодар» Сергей Галицкий обратился к футболистам «быков» в раздевалке после победы над ЦСКА в ответном матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Источник: Metaratings.ru

«Очень важно, чтобы мы не публиковали грязные и чистые раздевалки, не обижались на слова. Потому что это не наш вид деятельности. Мы тут в футбол собрались играть, а не КВН заниматься. Вы очень много значите для этого города. Тяжело играть в двух турнирах. Поэтому важно эмоционально сохранить настрой на следующую игру», — цитирует Галицкого канал «Матч ТВ».

17 марта в Краснодаре на поле стадиона «OZON Арена» подопечные Мурада Мусаева разгромили «армейцев» со счётом 4:0. Первый поединок полуфинала верхней сетки национального Кубка завершился со счётом 3:1 в пользу «армейцев», при этом игра омрачилась двумя инцидентами: оскорбительными выкриками с фанатской трибуны ЦСКА в адрес колумбийского форварда «чёрно-зелёных» Джона Кордобы и видеороликом из грязной раздевалки «быков» на стадионе «ВЭБ Арена».

По сумме двух встреч (5:3) «быки» стали первым финалистом Пути РПЛ, где сразятся или с «Динамо», или со «Спартаком».

В разговоре с «Чемпионатом» главный тренер «горожан» Мусаев заявил, что доволен действиями своих подопечных в матче с ЦСКА, добавив, что такой «Краснодар» хочется видеть в каждой игре.

Краснодар
4:0
Первый тайм: 1:0
ЦСКА
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Плей-офф
17.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Краснодар
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Фабио Челестини
Голы
Краснодар
Дуглас Аугусту
20′
Жоау Батчи
(Джон Кордоба)
49′
Джон Кордоба
(Никита Кривцов)
58′
Жоау Батчи
(Эдуард Сперцян)
67′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
17
Валентин Пальцев
15
Лукас Оласа
9
Джон Кордоба
3
Тормена
4
Диего Коста
88
Никита Кривцов
39′
11
Жоау Батчи
2′
90′
27
Ефим Буркин
7
Виктор Са
77′
23
Хуан Мануэль Боселли
10
Эдуард Сперцян
90′
29
Эльдар Гусейнов
66
Дуглас Аугусту
55′
66′
6
Кевин Ленини
70′
ЦСКА
49
Владислав Тороп
22
Милан Гайич
27
Роберту Барбоза Мойзес
63′
63′
3
Данил Круговой
4
Жоао Виктор
42′
2
Матеус Рейс
45+4′
6
Дмитрий Баринов
82′
17
Кирилл Глебов
72′
18
Данила Козлов
10
Иван Обляков
88′
90
Матвей Лукин
9
Лусиано Гонду
46′
79
Кирилл Данилов
31
Матвей Кисляк
72′
11
Тамерлан Мусаев
Статистика
Краснодар
ЦСКА
Желтые карточки
4
4
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
10
1
Удары в створ
7
0
Угловые
6
2
Судейская бригада
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Станислав Попков
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти