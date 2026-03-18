Галицкий призвал футболистов «Краснодара» сохранить эмоциональный настрой

«Очень важно, чтобы мы не публиковали грязные и чистые раздевалки, не обижались на слова. Потому что это не наш вид деятельности. Мы тут в футбол собрались играть, а не КВН заниматься. Вы очень много значите для этого города. Тяжело играть в двух турнирах. Поэтому важно эмоционально сохранить настрой на следующую игру», — цитирует Галицкого канал «Матч ТВ».
17 марта в Краснодаре на поле стадиона «OZON Арена» подопечные Мурада Мусаева разгромили «армейцев» со счётом 4:0. Первый поединок полуфинала верхней сетки национального Кубка завершился со счётом 3:1 в пользу «армейцев», при этом игра омрачилась двумя инцидентами: оскорбительными выкриками с фанатской трибуны ЦСКА в адрес колумбийского форварда «чёрно-зелёных» Джона Кордобы и видеороликом из грязной раздевалки «быков» на стадионе «ВЭБ Арена».
По сумме двух встреч (5:3) «быки» стали первым финалистом Пути РПЛ, где сразятся или с «Динамо», или со «Спартаком».
В разговоре с «Чемпионатом» главный тренер «горожан» Мусаев заявил, что доволен действиями своих подопечных в матче с ЦСКА, добавив, что такой «Краснодар» хочется видеть в каждой игре.
Мурад Мусаев
Фабио Челестини
Дуглас Аугусту
20′
Жоау Батчи
(Джон Кордоба)
49′
Джон Кордоба
(Никита Кривцов)
58′
Жоау Батчи
(Эдуард Сперцян)
67′
1
Станислав Агкацев
17
Валентин Пальцев
15
Лукас Оласа
9
Джон Кордоба
3
Тормена
4
Диего Коста
88
Никита Кривцов
39′
11
Жоау Батчи
2′
90′
27
Ефим Буркин
7
Виктор Са
77′
23
Хуан Мануэль Боселли
10
Эдуард Сперцян
90′
29
Эльдар Гусейнов
66
Дуглас Аугусту
55′
66′
6
Кевин Ленини
70′
49
Владислав Тороп
22
Милан Гайич
27
Роберту Барбоза Мойзес
63′
63′
3
Данил Круговой
4
Жоао Виктор
42′
2
Матеус Рейс
45+4′
6
Дмитрий Баринов
82′
17
Кирилл Глебов
72′
18
Данила Козлов
10
Иван Обляков
88′
90
Матвей Лукин
9
Лусиано Гонду
46′
79
Кирилл Данилов
31
Матвей Кисляк
72′
11
Тамерлан Мусаев
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Станислав Попков
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
