Пономарев назвал катастрофичной игру ЦСКА с «Краснодаром» в Кубке России

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Ответный матч полуфинала «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России с «Краснодаром» стал для футболистов московского ЦСКА катастрофой. Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев.
Во вторник ЦСКА на выезде проиграл «Краснодару» со счетом 0:4. Это поражение стало для армейцев крупнейшим в кубке страны.
«Катастрофа, я так и не понял, во что они играют, в первом тайме ни одного удара по воротам — где все нападающие? Еще и дисциплина — удалили два человека в команде, как это может быть? Мне кажется, что главный тренер ЦСКА Фабио Челестини всех захвалил, нельзя так хвалить коллектив и ребят, у всех есть огромные недостатки, над ними надо работать. Нужно говорить, что все плохо, а не хорошо. В обороне иностранцы играют плохо, Матеус Рейс очень плохой. Я выключил телевизор, когда счет был 4:0 в пользу “Краснодара”, — сказал Пономарев.
«Игроков нельзя хвалить. Вроде все было в порядке, с таким составом, такой комплектацией команды мы будем первыми. На сборах играли неплохо. А сейчас вообще ничего нет, непонятно, что случилось. Даже Матвей Кисляк скис, один Кирилл Глебов бегает и носится, но его как-то неправильно используют, мне кажется. Ему нужен простор, но его нет. Плюс как-то игроки стали закомплексованно играть, никакой импровизации. От футбола нужно получать удовольствие. Только пас, я отдал пас, я не потерял, я хороший — каждый играет за себя», — добавил Пономарев.
Первый полуфинальный матч «пути РПЛ» Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА завершился победой армейцев со счетом 3:1. Во втором этапе полуфинала «пути регионов» красно-синие сыграют с победителем противостояния между самарскими «Крыльями Советов» и московским «Локомотивом».
Мурад Мусаев
Фабио Челестини
Дуглас Аугусту
20′
Жоау Батчи
(Джон Кордоба)
49′
Джон Кордоба
(Никита Кривцов)
58′
Жоау Батчи
(Эдуард Сперцян)
67′
1
Станислав Агкацев
17
Валентин Пальцев
15
Лукас Оласа
9
Джон Кордоба
3
Тормена
4
Диего Коста
88
Никита Кривцов
39′
11
Жоау Батчи
2′
90′
27
Ефим Буркин
7
Виктор Са
77′
23
Хуан Мануэль Боселли
10
Эдуард Сперцян
90′
29
Эльдар Гусейнов
66
Дуглас Аугусту
55′
66′
6
Кевин Ленини
70′
49
Владислав Тороп
22
Милан Гайич
27
Роберту Барбоза Мойзес
63′
63′
3
Данил Круговой
4
Жоао Виктор
42′
2
Матеус Рейс
45+4′
6
Дмитрий Баринов
82′
17
Кирилл Глебов
72′
18
Данила Козлов
10
Иван Обляков
88′
90
Матвей Лукин
9
Лусиано Гонду
46′
79
Кирилл Данилов
31
Матвей Кисляк
72′
11
Тамерлан Мусаев
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Станислав Попков
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
