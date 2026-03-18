Гришин: ЦСКА проиграл «Краснодару» из-за кризиса и слабой готовности команды

«Игра показала, что “Краснодар” был сильнее на голову. ЦСКА потерпел заслуженное поражение, — сказал Гришин. — Команда играла слабо и действовала от обороны. “Краснодар” имел много моментов, чтобы забить. А после удаления стало окончательно ясно, что он добьется нужного результата. В итоге логичный счет — 4:0, хотя могло быть и больше, если бы судья не отменил некоторые голы. Поэтому, на мой взгляд, все по делу. ЦСКА сейчас находится в каком-то глубоком и непонятном кризисе — команда проигрывает матч за матчем. И говорить о том, что он будет преодолен в ближайшее время, пока не приходится».