Гришин: ЦСКА проиграл «Краснодару» из-за кризиса и слабой готовности команды

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Футбольный клуб ЦСКА находится в глубоком кризисе, имеет слабую функциональную готовность и проблемы со стандартными положениями. Такое мнение ТАСС высказал чемпион СССР в составе ЦСКА Александр Гришин.
Во вторник ЦСКА на выезде уступил «Краснодару» со счетом 0:4 в ответном матче полуфинала «пути Российской премьер-лиги» Фонбет — Кубка России и продолжит выступление в «пути регионов». Армейцы доигрывали встречу вдевятером после удалений Матеуса Рейса и Мойзеса.
«Игра показала, что “Краснодар” был сильнее на голову. ЦСКА потерпел заслуженное поражение, — сказал Гришин. — Команда играла слабо и действовала от обороны. “Краснодар” имел много моментов, чтобы забить. А после удаления стало окончательно ясно, что он добьется нужного результата. В итоге логичный счет — 4:0, хотя могло быть и больше, если бы судья не отменил некоторые голы. Поэтому, на мой взгляд, все по делу. ЦСКА сейчас находится в каком-то глубоком и непонятном кризисе — команда проигрывает матч за матчем. И говорить о том, что он будет преодолен в ближайшее время, пока не приходится».
«Хотя впереди у ЦСКА четыре игры с командами более низкого уровня. Если удастся взять 12 очков, это станет хоть каким-то утешением для болельщиков. Но даже в этом случае это не будет показателем выхода из кризиса, потому что соперники из нижней части таблицы, по сути, ни на что серьезное не претендуют. ЦСКА обязан обыгрывать такие команды в любом состоянии», — добавил он.
После возобновления сезона ЦСКА потерпел четыре поражения в пяти матчах в чемпионате и кубке. «Сейчас проявляются последствия неудачной предсезонной подготовки. Видно, что команда плохо двигается и уступает в функциональной готовности. Кроме того, команда не готова играть на стандартах: много пропускает и почти ничего не забивает после стандартных положений. Матч с “Краснодаром” снова это подтвердил. Также долго ждали трансферы, которые должны были усилить состав. На бумаге они выглядели неплохо, но на деле пока себя не оправдывают», — заключил Гришин.
Мурад Мусаев
Фабио Челестини
Дуглас Аугусту
20′
Жоау Батчи
(Джон Кордоба)
49′
Джон Кордоба
(Никита Кривцов)
58′
Жоау Батчи
(Эдуард Сперцян)
67′
1
Станислав Агкацев
17
Валентин Пальцев
15
Лукас Оласа
9
Джон Кордоба
3
Тормена
4
Диего Коста
88
Никита Кривцов
39′
11
Жоау Батчи
2′
90′
27
Ефим Буркин
7
Виктор Са
77′
23
Хуан Мануэль Боселли
10
Эдуард Сперцян
90′
29
Эльдар Гусейнов
66
Дуглас Аугусту
55′
66′
6
Кевин Ленини
70′
49
Владислав Тороп
22
Милан Гайич
27
Роберту Барбоза Мойзес
63′
63′
3
Данил Круговой
4
Жоао Виктор
42′
2
Матеус Рейс
45+4′
6
Дмитрий Баринов
82′
17
Кирилл Глебов
72′
18
Данила Козлов
10
Иван Обляков
88′
90
Матвей Лукин
9
Лусиано Гонду
46′
79
Кирилл Данилов
31
Матвей Кисляк
72′
11
Тамерлан Мусаев
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Станислав Попков
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
