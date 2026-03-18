Украинский дрон атаковал территорию отеля, где ночевали футболисты ЦСКА

Футболисты ЦСКА проснулись от взрыва под окнами отеля. Беспилотник упал на парковку, повредив несколько машин. Из-за ракетной и опасности повторного прилёта БПЛА «армейцы» долгое время не могли выехать из города.
Встреча, которая состоялась в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена» в рамках Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА, завершилась поражением красно-синих со счетом 0:4. На 21-й минуте счет открыл Дуглас Аугусто. После перерыва, на 49-й минуте, Жоау Батчи удвоил преимущество «Краснодара». На 58-й минуте Джон Кордоба довел счет до крупного, а спустя девять минут Батчи оформил дубль, установив окончательный результат.
ЦСКА с 45+4-й минуты играл в меньшинстве после удаления Матеуса Рейса, получившего прямую красную карточку. На 64-й минуте армейцы остались вдевятером: Мойзес за минуту заработал две желтые карточки и был изгнан с поля. Главным арбитром встречи был Инал Танашев.
Первая игра в Москве завершилась со счетом 3:1 в пользу ЦСКА. Таким образом, по сумме двух матчей в финал Пути РПЛ вышел «Краснодар». ЦСКА продолжит борьбу в турнире в Пути регионов.
Мурад Мусаев
Фабио Челестини
Дуглас Аугусту
20′
Жоау Батчи
(Джон Кордоба)
49′
Джон Кордоба
(Никита Кривцов)
58′
Жоау Батчи
(Эдуард Сперцян)
67′
1
Станислав Агкацев
17
Валентин Пальцев
15
Лукас Оласа
9
Джон Кордоба
3
Тормена
4
Диего Коста
88
Никита Кривцов
39′
11
Жоау Батчи
2′
90′
27
Ефим Буркин
7
Виктор Са
77′
23
Хуан Мануэль Боселли
10
Эдуард Сперцян
90′
29
Эльдар Гусейнов
66
Дуглас Аугусту
55′
66′
6
Кевин Ленини
70′
49
Владислав Тороп
22
Милан Гайич
27
Роберту Барбоза Мойзес
63′
63′
3
Данил Круговой
4
Жоао Виктор
42′
2
Матеус Рейс
45+4′
6
Дмитрий Баринов
82′
17
Кирилл Глебов
72′
18
Данила Козлов
10
Иван Обляков
88′
90
Матвей Лукин
9
Лусиано Гонду
46′
79
Кирилл Данилов
31
Матвей Кисляк
72′
11
Тамерлан Мусаев
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Станислав Попков
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
