Украинский дрон атаковал территорию отеля, где ночевали футболисты ЦСКА

Встреча, которая состоялась в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена» в рамках Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА, завершилась поражением красно-синих со счетом 0:4. На 21-й минуте счет открыл Дуглас Аугусто. После перерыва, на 49-й минуте, Жоау Батчи удвоил преимущество «Краснодара». На 58-й минуте Джон Кордоба довел счет до крупного, а спустя девять минут Батчи оформил дубль, установив окончательный результат.