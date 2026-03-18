Чуда не случилось: «Спартак» победил «Динамо», но вылетел в Путь регионов и сыграет с «Зенитом»

После унижения в первом полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо говорил о вере в то, что красно-белые смогу пройти «Динамо». Но было бы странно услышать что-то другое, ведь похожие слова звучат в любом турнире, где в плей-офф предусмотрены две игры. Только уступивший в первой встрече с крупным или разгромным счетом просачивается в следующий раунд так редко, что такие футбольные подвиги входят в историю.
Можно, конечно, в тысячный раз вспомнить легендарное противостояние «Барселоны» и «ПСЖ» (0:4, 6:1). Однако во вторник «Спартак» в той же Лиге чемпионов увидел не столь статусный, но заслуживающий восхищения пример «Спортинга», который после 0:3 за полярным кругом ответил тем же в Лиссабоне и в дополнительное время окончательно добил «Буде Глимт» (5:0). Правда, у португальской команды в составе не было чувствительных потерь, тогда как красно-белые в среду не досчитались ряда ключевых исполнителей.
Во-первых, из-за дисквалификации Умярова навыки опорного полузащитника пришлось вспомнить Литвинову. Во-вторых, серьезные проблемы возникли на флангах. Дмитриев, получивший повреждение в Санкт-Петербурге, отсутствовал в заявке, а Солари и Маркиньос поначалу остались в запасе. Как пояснил Карседо, у южноамериканцев нет травм, но возникли определенные проблемы, поэтому шанс выпал Массалыге. А слева — при поддержке Барко — всю бровку должен был контролировать Рябчук.
У «Динамо» в сравнении с последним туром РПЛ ротация вышла рабочей. Дэвид Рикардо и Гладышев вместо Маричаля и Артура Гомеса. Потеря же случилось незадолго до перерыва: травмировался Осипенко, который успел отметиться в нескольких запоминающихся эпизодах. Особого внимания заслуживает перехват передачи Барко на ход Жедсону Фернандешу, из-за чего был сорван потенциальный выход один на один. Впрочем, на полноценный голевой момент это не тянуло. В первые 45 минут их у «Спартака» в принципе не было. Разве что неточный удар Литвинова с подбора стал относительным намеком на остроту, но мяч прошел мимо, и Расулов контролировал ситуацию.
Стартового натиска тоже не состоялось, так как «Динамо» начало, словно это ему нужно было побеждать. Гости сразу заработали штрафной, агрессивно прессинговали, а Тюкавин пытался поставить Максименко в тупик, остроумно пропустив мяч после удара Гладышева. Когда же «Спартак» перевел игру на половину поля соперника и выдал весьма активный и продолжительный отрезок, команда Ролана Гусева спокойно и организованно защищалась. В том числе справилась с серией угловых, и скорее бело-голубые могли извлечь выгоду из корнера перед уходом на перерыв. Рикардо пробил головой достаточно опасно.
В общем, ни намека на то, что «Спартак» поднял голову и заставил своих болельщиков поверить в чудо. Большую часть первого тайма было скучно, и надежда оставалась только на джокеров — Солари и Маркиньоса. В игру они включились резво, и попадание мяча в руку Касересу принесло перспективный штрафной. Только Барко исполнил его неудачно. Даже близко не сравнить с ответным выстрелом Рубенса, который остановил Максименко. И все-таки скучным старейшее дерби страны не может быть по определению. Так что спасибо Ву, который после розыгрыша углового с подбора все-таки отправил мяч в сетку.
Камерунец подарил эмоции заполнившим трибуны зрителям, многие из которых за предшествовавший голу без двух минут час могли не раз пожалеть о впустую потерянном времени. Болельщики погнали «Спартак» вперед. Красно-белые даже задвигались иначе, но сами едва не пропустили. После красивой комбинации Гладышева и Маринкина забить с полутора метров Тюкавину не позволил Максименко. Тут же Расулову пришлось останавливать коварный удар Солари под перекладину, а несколько минут спустя аргентинцу в последний момент помешал Фомин. Но главное, что удалось гостям — не дать сопернику оперативно развить успех. Лучшая команда весны справилась с этим довольно уверенно.
Чуда не случилось. «Динамо», впервые проиграв во второй части сезона, в финале Пути РПЛ проведет два матча с «Краснодаром». А исчерпавший лимит кубковых ошибок «Спартак» в Пути регионов ждет «Зенит». Решающая часть турнира обещает получиться огненной.
Андрей Кузичев
Хуан Карлос Карседо
Ролан Гусев
Кристофер Ву
58′
98
Александр Максименко
68
Руслан Литвинов
3
Кристофер Ву
4
Александр Джику
83
Жедсон Фернандеш
5
Эсекиэль Барко
97
Даниил Денисов
76′
35
Кристофер Мартинс
2
Олег Рябчук
46′
10
Маркиньос
72′
47
Роман Зобнин
87′
91
Антон Заболотный
24
Никита Массалыга
46′
7
Пабло Солари
9
Манфред Угальде
34′
65′
11
Ливай Гарсия
40
Курбан Расулов
4
Хуан Хосе Касерес
13
Николя Муми Нгамале
80′
91
Ярослав Гладышев
57
Давид Рикардо
74
Даниил Фомин
90+4′
7
Дмитрий Скопинцев
76′
56
Леон Зайдензаль
10
Бителло
55′
15
Данил Глебов
70′
70
Константин Тюкавин
76′
33
Иван Сергеев
55
Максим Осипенко
39′
6
Роберто Фернандес
44
Антонио Диас Рубенс
55′
60
Тимофей Маринкин
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
