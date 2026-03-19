«Кто-то ждал чуда — его не произошло. И это — главное». Гусев и Карседо — после дерби

«Спартак» на «Лукойл Арене» обыграл «Динамо» в ответной встрече полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России (1:0). Однако минимальной победы красно-белым не хватило, чтобы пройти по сетке дальше. По сумме двух встреч — 5:3 в пользу бело-голубых, что и позволит «Динамо» сыграть в финале Пути РПЛ против «Краснодара». «Спартак» же опустился в нижнюю сетку, где встретится с «Зенитом».
Хуан Карлос Карседо и Ролан Гусев ответили на вопросы журналистов на послематчевой пресс-конференции.
Карседо: «Была цель сыграть на ноль, мы всеми очень довольны»
— Вопрос по стартовому составу: вы не выпустили Маркиньоса, зато появился Массалыга и оборонительный центр поля с Литвиновым и Зобниным…
— У нас сейчас много матчей. Солари и Маркиньос закончили прошлую игру с небольшими проблемами [со здоровьем]. Чтобы исключить риск травмы, мы приняли решение оставить их на лавке. Умяров пропускал матч из-за дисквалификации. Руслан Литвинов — хороший игрок, и мы решили использовать его. Роман [Зобнин] дает нам страсть и желание.
— Когда вернутся в строй Саусь и Дмитриев?
— Саусь пока травмирован, как и Дмитриев. Они работают, восстанавливаются. Увидим, будут ли они готовы к выходным. Или уже после паузы на сборные. Ждем их возвращения.
— При подготовке к этой игре вы учитывали предстоящий матч с «Оренбургом» и поражение в первой встрече с «Динамо»?
— Как я уже сказал, на многих футболистов мы сегодня не могли рассчитывать. Но ставили несколько целей. Первая — победа. Вторая — сыграть на ноль. И нам это удалось.
Ряд игроков пришлось поберечь — их готовность была не лучшей. Однако команда билась! Всеми очень довольны. Важность матча с «Оренбургом» мы тоже осознавали.
— Есть ощущение, что самый дорогой игрок команды Жедсон не приносит того КПД, что вы от него ждете. Насколько им довольны?
— У каждого по ходу сезона есть взлеты и падения. Это нормальный процесс, это футбол. Он остается на поле, делает все, что может. Наша задача — создать условия, чтобы он приносил пользу. Мы работаем с ним, в том числе индивидуально. Уверен, в будущем он будет приносить еще больше пользы команде.
— А как оцените его влияние на игру с «Динамо»?
— Сегодня он провел хороший матч. Действовал довольно высоко. Когда мы убрали Денисова, Жедсону пришлось опуститься глубже. В целом это опытный игрок и полезный для нас футболист.
— Включение в заявку Полеха — это аванс? Или он реально уже сегодня способен выходить на поле в составе основной команды?
— Очень талантливый молодой футболист. У нас есть также и Массалыга, и Сорокин. Молодые таланты — тоже цель нашей работы. Ставим перед собой задача давать им шансы привлекаться в основной состав. Уверен, что Полеха ждет большая карьера. Но все постепенно — шаг за шагом.
— Сегодня у «Спартака» были хорошие моменты, удалось забить. При этом, как вы сказали, команда не пропустила. Довольны ли вы прогрессом по игре?
— Если говорить о матчах в целом, — и с «Зенитом» это было тоже видно — нам не хватало хладнокровия. Мы работаем над тем, чтобы придать больше уверенности линии нападения. Сегодня команда доминировала, ничего не позволив создать «Динамо». Мы работаем над компактностью. В прошлых матчах не могли сыграть на ноль, а сегодня это сделали. Постараемся закрепить успел в Оренбурге.
— У Заболотного сегодня было не так много игрового времени. Как оцените его выход на замену?
— Антон — очень опытный игрок. Он много помогает коллективу, приносит пользу. У нас есть Угальде и Гарсия — очень сильные форварды. Часто мы играем с одним форвардом, поэтому времени всем может не хватать. Но я доволен Антоном и на поле, и вне его.
— Как вам формат Кубка России?
— Мы хотели как можно дальше пройти по верхней сетке. Теперь сыграем с «Зенитом». В прошлом матче с ними мы заслуживали большего. Надеюсь, в следующей игре нам удастся реализовать свое преимущество.
— Недавно вы посещали матч хоккейного «Спартака». Как вам?
— Это очень интересный вид спорта. Мне понравился. Мы болели за «Спартак»! Надеюсь, в будущем появится возможность еще посетить матчи и поддержать команду. В наш первый приезд в Россию мы уже посещали несколько игр. Но теперь это был несколько другой опыт.
Гусев: «Будь в первом матче ничья, вторая игра сложилась бы совсем по-другому»
— Сложно ли было психодиагностики подготовить команду после 5:2?
— Мы проговаривали постоянно, что еще ничего не решено. Был определенный план на игру. Главное сейчас — что мы идем дальше. Кто-то ждал чуда, его сегодня не произошло. Это самое главное.
— Сложилось ощущение, что сегодня «Динамо» не особо хотело, а «Спартак» не особо мог. Была ли установка потратить как можно меньше сил, учитывая 5:2 в первой игре и матч с «Зенитом» в выходные?
— Я проходил такое, будучи футболистом. Знаю, что бывают такие гандикапы в 3−4 гола. И вроде бы ты все понимаешь, что надо играть и доводить дело до победы. Но, конечно, в подсознании это сидело… Сам себя вспоминал, обсуждали это с Сергеичем (Роман Шаронов, — Прим. «СЭ») и Валентинычем (Юрий Жирков, — Прим. «СЭ»). Будь в первом матче ничья, уверен, сегодня была бы совсем другая игра.
— Какая сейчас атмосфера в «Динамо»? Кажется, все очень спокойны и расслаблены.
— Атмосфера хорошая. Футболисты хорошо работают, потрудились в предсезонке и сейчас продолжают в том же духе. Атмосфера зависит от результата. Когда есть победы, настроение хорошее.
— Вы убрали с поля двух ключевых игроков, после чего сразу случился гол. Думали уже об игре с «Зенитом» в РПЛ?
— Конечно, держали в голове игру с «Зенитом». И видели, что сегодня не хватало свежести в центральной зоне. Бителло почти все матч играет по 90 минут. Ему нужен был отдых.
— Иван Сергеев сейчас игрок замены? Он с этим смирился?
— Буду решать по факту, кто играет. Ни один игрок не может смириться с ролью резервиста. Ваня в том числе. У нас 16−18 равноценных футболистов. Все претендуют на место в основе. Выходит Тюкавин — Ваня с пониманием относится и работает на благо команды. Как и остальные. Понимаю, что в душе у каждого, кто не выходит в основе. Никакие слова и поддержка не помогают. Просто надо донести каждому, что будут минуты и игры, всем хватит. И надо выкладываться на максимум.
— Что с Максимом Осипенко? Насколько серьезное у него повреждение?
— Будем делать МРТ. Потом посмотрим, что и как. Пока точного диагноза нет.
— Каково состояние Расулова? Не получил от он повреждений? И что с Лещуком?
— Курбан хорошо провел матч. Чувствует себя нормально. Лещук уже приступил к тренировкам. Думаю, после паузы на сборные начнет полноценно работать в общей группе.
Артем Калинин