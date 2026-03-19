Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Фрайбург
2
:
Генк
0
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Мидтьюлланн
0
:
Ноттингем Форест
0
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Лион
0
:
Сельта
0
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
АЕК Л
0
:
Кристал Пэлас
1
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Майнц
0
:
Сигма
0
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
АЕК
0
:
Целе
1
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Ракув
0
:
Фиорентина
0
Футбол. Лига Европы
23:00
Рома
:
Болонья
Футбол. Лига Европы
23:00
Порту
:
Штутгарт
Футбол. Лига Европы
23:00
Бетис
:
Панатинаикос
Футбол. Лига Европы
23:00
Астон Вилла
:
Лилль
Футбол. Лига конференций
23:00
Шахтер
:
Лех
Футбол. Лига конференций
23:00
Райо Вальекано
:
Самсунспор
Футбол. Лига конференций
23:00
Спарта П
:
АЗ
Футбол. Лига конференций
23:00
Страсбур
:
Риека
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:4
Крылья Советов
2
:
Локомотив
2
«Локомотив» уступил «Крыльям Советов» и вылетел из Кубка России

«Крылья Советов» обыграли «Локомотив» и вышли в полуфинал Кубка России.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Самарские «Крылья Советов» в серии пенальти одержали победу над московским «Локомотивом» в первом этапе полуфинала пути регионов Кубка России по футболу.

Основное время встречи в Самаре завершилось со счетом 2:2. В составе «Крыльев Советов» мячи забили Иван Олейников (40-я минута) и Ильзат Ахметов (45). У «Локомотива» отличились Николай Комличенко (38, с пенальти) и Александр Сильянов (58).

В серии пенальти точнее оказались футболисты самарской команды — 5:4. Единственным игроком, не сумевшим реализовать 11-метровый, стал нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев, который попал в штангу.

Во втором этапе полуфинала пути регионов «Крылья Советов» встретятся с действующим победителем турнира московским ЦСКА.

«Локомотив» и ЦСКА по девять раз завоевывали Кубок России и являются рекордсменами турнира.

Крылья Советов
2:2
Первый тайм: 2:1
Локомотив
Футбол, Кубок России, Путь регионов. Плей-офф
19.03.2026, 18:30 (МСК UTC+3)
Самара Арена
Главные тренеры
Магомед Адиев
Михаил Галактионов
Голы
Крылья Советов
Иван Олейников
40′
Ильзат Ахметов
45′
Локомотив
Николай Комличенко
38′
Александр Сильянов
58′
Составы команд
Крылья Советов
80
Никита Кокарев
47
Сергей Божин
5
Доминик Ороз
22
Фернандо Костанца
86′
23
Никита Чернов
19
Иван Олейников
99
Джеффри Чинеду
56′
2
Кирилл Печенин
37′
77
Ильзат Ахметов
80′
10
Владимир Хубулов
90+4′
6
Сергей Бабкин
87′
14
Михайло Баньяц
15
Николай Рассказов
73′
3
Томас Галдамес
Локомотив
22
Илья Лантратов
85
Евгений Морозов
83
Алексей Батраков
20′
45
Александр Сильянов
27
Николай Комличенко
59
Егор Погостнов
19
Александр Руденко
69′
8
Владислав Сарвели
25
Данил Пруцев
75′
10
Дмитрий Воробьев
2
Кристиан Рамирес
46′
3
Лукас Фассон
90
Данила Годяев
56′
93
Артем Карпукас
99
Руслан Мялковский
46′
7
Зелимхан Бакаев
Статистика
Крылья Советов
Локомотив
Желтые карточки
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Михаил Иванов
(Россия, Кострома)
ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти