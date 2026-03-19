«Локомотив» уступил «Крыльям Советов» и вылетел из Кубка России

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Самарские «Крылья Советов» в серии пенальти одержали победу над московским «Локомотивом» в первом этапе полуфинала пути регионов Кубка России по футболу.
Основное время встречи в Самаре завершилось со счетом 2:2. В составе «Крыльев Советов» мячи забили Иван Олейников (40-я минута) и Ильзат Ахметов (45). У «Локомотива» отличились Николай Комличенко (38, с пенальти) и Александр Сильянов (58).
В серии пенальти точнее оказались футболисты самарской команды — 5:4. Единственным игроком, не сумевшим реализовать 11-метровый, стал нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев, который попал в штангу.
Во втором этапе полуфинала пути регионов «Крылья Советов» встретятся с действующим победителем турнира московским ЦСКА.
«Локомотив» и ЦСКА по девять раз завоевывали Кубок России и являются рекордсменами турнира.
