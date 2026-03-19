Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Фрайбург
3
:
Генк
1
Все коэффициенты
П1
1.18
X
18.70
П2
100.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Мидтьюлланн
0
:
Ноттингем Форест
2
Все коэффициенты
П1
15.00
X
5.00
П2
1.27
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Лион
0
:
Сельта
0
Все коэффициенты
П1
7.50
X
2.40
П2
2.29
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
АЕК Л
0
:
Кристал Пэлас
1
Все коэффициенты
П1
41.00
X
7.13
П2
1.14
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Майнц
1
:
Сигма
0
Все коэффициенты
П1
1.10
X
10.00
П2
49.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
АЕК
0
:
Целе
2
Все коэффициенты
П1
8.25
X
4.90
П2
1.40
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Ракув
1
:
Фиорентина
0
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.10
П2
11.00
Футбол. Лига Европы
23:00
Рома
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
1.73
X
3.75
П2
5.50
Футбол. Лига Европы
23:00
Порту
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.51
П2
2.90
Футбол. Лига Европы
23:00
Бетис
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
1.41
X
4.95
П2
8.00
Футбол. Лига Европы
23:00
Астон Вилла
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
1.69
X
4.06
П2
5.18
Футбол. Лига конференций
23:00
Шахтер
:
Лех
Все коэффициенты
П1
2.19
X
3.68
П2
3.30
Футбол. Лига конференций
23:00
Райо Вальекано
:
Самсунспор
Все коэффициенты
П1
1.61
X
4.03
П2
6.20
Футбол. Лига конференций
23:00
Спарта П
:
АЗ
Все коэффициенты
П1
2.41
X
3.66
П2
2.98
Футбол. Лига конференций
23:00
Страсбур
:
Риека
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.23
П2
8.00
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:4
Крылья Советов
2
:
Локомотив
2
П1
X
П2

ЦСКА отстранил Мойзеса от основы из-за перепалки с главным тренером — источник

Бразильский футболист московского ЦСКА Мойзес отстранен от тренировок с основной командой, утверждает журналист «Чемпионата» Андрей Панков.

Источник: Sport24

«Решение было принято клубом из-за словесной перепалки защитника с главным тренером команды Фабио Челестини, которая произошла сразу после матча с “Краснодаром” в раздевалке. Основание — нарушение субординации. При этом остальная часть команды поддерживает Челестини, о чем лично заявила на тренировке самому Фабио», — написал Панков в своем телеграм-канале.

Инсайдер Иван Карпов добавил, что Мойзес в раздевалке после разгрома усомнился в компетентности Челестини при всей команде. По информации Карпова, бразильский футболист, помимо отстранения от основы, будет еще и оштрафован. Кроме того, штраф, но менее крупный, будет наложен и на бразильского защитника Матеуса Рейса, который, как и Мойзес, был удален в матче с «Краснодаром».

Ответный матч Кубка России «Краснодар» — ЦСКА состоялся 17 марта и завершился победой краснодарской команды с разгромным счетом 4:0. В чемпионате России армейцы проиграли четыре матча подряд. 21 марта их ожидает домашний матч с махачкалинским «Динамо» в рамках 22-го тура РПЛ.

Краснодар
4:0
Первый тайм: 1:0
ЦСКА
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Плей-офф
17.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Краснодар
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Фабио Челестини
Голы
Краснодар
Дуглас Аугусту
20′
Жоау Батчи
(Джон Кордоба)
49′
Джон Кордоба
(Никита Кривцов)
58′
Жоау Батчи
(Эдуард Сперцян)
67′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
17
Валентин Пальцев
15
Лукас Оласа
9
Джон Кордоба
3
Тормена
4
Диего Коста
88
Никита Кривцов
39′
11
Жоау Батчи
2′
90′
27
Ефим Буркин
7
Виктор Са
77′
23
Хуан Мануэль Боселли
10
Эдуард Сперцян
90′
29
Эльдар Гусейнов
66
Дуглас Аугусту
55′
66′
6
Кевин Ленини
70′
ЦСКА
49
Владислав Тороп
22
Милан Гайич
27
Роберту Барбоза Мойзес
63′
63′
3
Данил Круговой
4
Жоао Виктор
42′
2
Матеус Рейс
45+4′
6
Дмитрий Баринов
82′
17
Кирилл Глебов
72′
18
Данила Козлов
10
Иван Обляков
88′
90
Матвей Лукин
9
Лусиано Гонду
46′
79
Кирилл Данилов
31
Матвей Кисляк
72′
11
Тамерлан Мусаев
Статистика
Краснодар
ЦСКА
Желтые карточки
4
4
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
10
1
Удары в створ
7
0
Угловые
6
2
Судейская бригада
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Станислав Попков
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
