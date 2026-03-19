Кубковый триллер в Самаре. «Крылья» и «Локо» забили по два раза, а серия пенальти вывела Самару на ЦСКА

Контраст с фактически оптимальной версией «Крыльев Советов» вышел заметным. Игра же большую часть первого тайма получалась абсолютно равной. Инициатива поочередно переходила от команды к команде, однако ни во что конкретное это не выливалось. Разве что в перспективные подходы вроде удара Батракова над перекладиной, после того, как тот перед штрафной поймал на замахе Ахметова. Возможно, происходившее на поле стоило объяснить повышенной ответственностью, ведь права на ошибку ни у кого не было. А в итоге игру буквально взорвало вмешательство ВАР и приглашение арбитра к монитору. На нем можно было прекрасно рассмотреть наступ Печенина на ногу Годяеву, и реализовавший пенальти Комличенко забил первый гол с начала года.