Кубковый триллер в Самаре. «Крылья» и «Локо» забили по два раза, а серия пенальти вывела Самару на ЦСКА

«Локомотив» обозначил приоритеты выбором состава. Всего через три дня важная встреча чемпионата с «Акроном», и в Самаре Михаил Галактионов провел максимально возможную ротацию. С одной стороны, в старте было несколько стопроцентных игроков основы во главе с Батраковым и Пруцевым. Вместе с тем, в Пути регионов FONBET Кубка России шанс проявить себя получили те, кого в деле увидишь крайне редко. Мялковский весной пару раз вышел на замену, игровое время Годяева исчислялось единственной минутой, а Погостнов в официальных матчах не появлялся с 7 декабря.
Контраст с фактически оптимальной версией «Крыльев Советов» вышел заметным. Игра же большую часть первого тайма получалась абсолютно равной. Инициатива поочередно переходила от команды к команде, однако ни во что конкретное это не выливалось. Разве что в перспективные подходы вроде удара Батракова над перекладиной, после того, как тот перед штрафной поймал на замахе Ахметова. Возможно, происходившее на поле стоило объяснить повышенной ответственностью, ведь права на ошибку ни у кого не было. А в итоге игру буквально взорвало вмешательство ВАР и приглашение арбитра к монитору. На нем можно было прекрасно рассмотреть наступ Печенина на ногу Годяеву, и реализовавший пенальти Комличенко забил первый гол с начала года.
Теоретически такое развитие событий могло добавить уверенности «Локо» и стать ударом для нестабильных «Крыльев». Однако выяснилось, что чередующая весной победы с поражениями команда Магомеда Адиева может преобразиться и по ходу отдельно взятой игры. На ворота железнодорожников в оставшееся до перерыва время обрушился шквал атак. Волжане играли с каким-то остервенением и за пять минут превратили 0:1 в 2:1, а гости просто не успевали за перемещениями мяча и переключившего скорости соперника.
Сначала Чинеду у линии штрафной на грани фола выиграл мяч у Пруцева, и Печенин исправился за пенальти отличной голевой передачей на Олейникова.
Потом так и не перешедший зимой в столичный клуб полузащитник был близок к дублю, но с добивания головой пробил в руки Лантратову. Наконец, организовавший предыдущую атаку удачным отбором Рассказов начал вторую голевую комбинацию, а Олейников выкатил мяч расстрелявшему ворота Ахметову. В центре штрафной у «Локо» снова зияла пустота, в чем можно обвинить не только защитников, но и игроков опорной зоны.
С началом второго тайма «Крылья» постарались развить успех, однако гости довольно уверенно забрали себе мяч и инициативу. В том числе — благодаря заменам. Второй тайм начали свежие Фассон с Бакаевым, и вскоре к ним присоединился Карпукас. Как раз после его выхода на поле красно-зеленые заработали штрафной на правом фланге: Батраков выполнил подачу в район дальней штанги, а оставленный без опеки Сильянов блестяще пробил с лета.
А следующий зевок самарской обороны не закончился голом благодаря Кокареву, который, не имея возможности исправить ситуацию, своим отчаянным броском навстречу сопернику сбил прицел Руденко.
При 2:2 команды всем своим видом показывали — доводить дело до серии пенальти им не хочется. Неутомимый Рассказов разогнал еще одну контратаку перехватом в центре, однако Чинеду не попал в дальний угол. Затем Кокарев в одной атаке остановил удар Бакаева и добивание Батракова. В целом по моментам наблюдалось примерное равенство, и основное время вполне могло завершиться со счетом 3:3 или даже 4:4. Последний шанс уложиться в основное время упустил Сарвели — свел на нет усилия Бакаева, так как мяч в момент удара свалился у него с ноги.
А первую — и роковую осечку при исполнении 11-метровых — допустил исполнявший второй удар Воробьев. Мяч попал в штангу, тогда как самарцы были безупречны. «Крылья» принесли главную сенсацию недели и вышли на ЦСКА.
Магомед Адиев
Михаил Галактионов
Иван Олейников
40′
Ильзат Ахметов
45′
Николай Комличенко
38′
Александр Сильянов
58′
80
Никита Кокарев
47
Сергей Божин
5
Доминик Ороз
22
Фернандо Костанца
86′
23
Никита Чернов
19
Иван Олейников
99
Джеффри Чинеду
56′
2
Кирилл Печенин
37′
77
Ильзат Ахметов
80′
10
Владимир Хубулов
90+4′
6
Сергей Бабкин
87′
14
Михайло Баньяц
15
Николай Рассказов
73′
3
Томас Галдамес
22
Илья Лантратов
85
Евгений Морозов
83
Алексей Батраков
20′
45
Александр Сильянов
27
Николай Комличенко
59
Егор Погостнов
19
Александр Руденко
69′
8
Владислав Сарвели
25
Данил Пруцев
75′
10
Дмитрий Воробьев
2
Кристиан Рамирес
46′
3
Лукас Фассон
90
Данила Годяев
56′
93
Артем Карпукас
99
Руслан Мялковский
46′
7
Зелимхан Бакаев
Главный судья
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Михаил Иванов
(Россия, Кострома)
ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти