Галактионов — о поражении от «Крыльев Советов» в Кубке России: «Глобально задачу не решили»

«Не получилось победить. Что касается первого тайма, равная игра. Повели, но упустили преимущество в результате в концовке первого тайма. Во втором тайме наша игра была с очевидным преимуществом. Нам не хватало в завершающей точке. Ребята молодцы, что сравняли. Глобально задачу мы не решили — не прошли дальше. Жаль, что заканчиваем наш турнирный путь на этой стадии.



Мы не вытянем, если будем играть десятью игроками на два турнира. Поэтому была произведена ротация. Цикл позволял и через четыре на пятый, и через три на четвёртый играть стартовым составом — это одна история. А когда уже через два дня матч чемпионата, было необходимо подойти с точки зрения игрового времени основного состава. Ротация была нужна, иначе бы мы потеряли людей уже на чемпионат», — приводит слова Галактионова «Чемпионат».