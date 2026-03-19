«Давно я такого не видел». Тренер «Крыльев» похвалил команду после победы над «Локомотивом»

«Нормальный матч, неплохой матч провели, особенно первый тайм. Действовали компактно. Понравилась реакция ребят на пропущенный гол, давно этого не было. Когда мы пропускаем — это очень сильно бьет по нашей психологии, мы выпадаем из игры. Но сегодняшний матч был диаметрально-противоположным. У ребят наоборот появилась злость после пропущенного мяча. У нас были неплохие выпады, могли забить третий, но у “Локомотива” сыграл один из их козырей — стандарты. В целом, считаю матч неплохим и рад, что прошли дальше.



Сегодня в раздевалке чувствовалось, что у ребят запредельный настрой. Давно я такого не видел. Они это показали в игре», — сказал Адиев на пресс-конференции.