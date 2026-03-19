Футбол. Лига Европы
доп. время
Мидтьюлланн
1
:
Ноттингем Форест
2
П1
100.00
X
16.00
П2
1.03
Футбол. Лига конференций
доп. время
АЕК Л
1
:
Кристал Пэлас
2
П1
100.00
X
1.06
П2
9.50
Футбол. Лига Европы
23:00
Рома
:
Болонья
П1
1.72
X
3.73
П2
5.34
Футбол. Лига Европы
23:00
Порту
:
Штутгарт
П1
2.49
X
3.51
П2
2.86
Футбол. Лига Европы
23:00
Бетис
:
Панатинаикос
П1
1.41
X
5.03
П2
8.00
Футбол. Лига Европы
23:00
Астон Вилла
:
Лилль
П1
1.72
X
3.94
П2
5.02
Футбол. Лига конференций
23:00
Шахтер
:
Лех
П1
2.24
X
3.65
П2
3.17
Футбол. Лига конференций
23:00
Райо Вальекано
:
Самсунспор
П1
1.59
X
4.03
П2
6.32
Футбол. Лига конференций
23:00
Спарта П
:
АЗ
П1
2.44
X
3.75
П2
2.79
Футбол. Лига конференций
23:00
Страсбур
:
Риека
П1
1.39
X
5.23
П2
8.00
Футбол. Лига Европы
завершен
Фрайбург
5
:
Генк
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лион
0
:
Сельта
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Майнц
2
:
Сигма
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК
0
:
Целе
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ракув
1
:
Фиорентина
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:4
Крылья Советов
2
:
Локомотив
2
П1
X
П2

«Давно я такого не видел». Тренер «Крыльев» похвалил команду после победы над «Локомотивом»

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев дал комментарий после победы над «Локомотивом» в полуфинале Пути регионов Кубка России (3:2, пен.).

Источник: РИА "Новости"

«Нормальный матч, неплохой матч провели, особенно первый тайм. Действовали компактно. Понравилась реакция ребят на пропущенный гол, давно этого не было. Когда мы пропускаем — это очень сильно бьет по нашей психологии, мы выпадаем из игры. Но сегодняшний матч был диаметрально-противоположным. У ребят наоборот появилась злость после пропущенного мяча. У нас были неплохие выпады, могли забить третий, но у “Локомотива” сыграл один из их козырей — стандарты. В целом, считаю матч неплохим и рад, что прошли дальше.

Сегодня в раздевалке чувствовалось, что у ребят запредельный настрой. Давно я такого не видел. Они это показали в игре», — сказал Адиев на пресс-конференции.

Крылья Советов
2:2
Первый тайм: 2:1
Локомотив
Футбол, Кубок России, Путь регионов. Плей-офф
19.03.2026, 18:30 (МСК UTC+3)
Самара Арена
Главные тренеры
Магомед Адиев
Михаил Галактионов
Голы
Крылья Советов
Иван Олейников
40′
Ильзат Ахметов
45′
Локомотив
Николай Комличенко
38′
Александр Сильянов
58′
Составы команд
Крылья Советов
80
Никита Кокарев
47
Сергей Божин
5
Доминик Ороз
22
Фернандо Костанца
86′
23
Никита Чернов
19
Иван Олейников
99
Джеффри Чинеду
56′
2
Кирилл Печенин
37′
77
Ильзат Ахметов
80′
10
Владимир Хубулов
90+4′
6
Сергей Бабкин
87′
14
Михайло Баньяц
15
Николай Рассказов
73′
3
Томас Галдамес
Локомотив
22
Илья Лантратов
85
Евгений Морозов
83
Алексей Батраков
20′
45
Александр Сильянов
27
Николай Комличенко
59
Егор Погостнов
19
Александр Руденко
69′
8
Владислав Сарвели
25
Данил Пруцев
75′
10
Дмитрий Воробьев
2
Кристиан Рамирес
46′
3
Лукас Фассон
90
Данила Годяев
56′
93
Артем Карпукас
99
Руслан Мялковский
46′
7
Зелимхан Бакаев
Статистика
Крылья Советов
Локомотив
Желтые карточки
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Михаил Иванов
(Россия, Кострома)
ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
