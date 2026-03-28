Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
15:00
Чайка
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
3.92
X
3.35
П2
2.02
Футбол. Первая лига
16:30
Черноморец
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
3.01
X
3.07
П2
2.55
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
0
:
КАМАЗ
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
0
:
Шинник
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
1
:
Спартак Кс
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
Уфа
0
П1
X
П2

Семак: «Вы набрасываетесь на судью из-за пенальти с Махачкалой. Я согласен, что пенальти такие не должны ставить»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал судейство в матче первого этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России с махачкалинским «Динамо».

Источник: Sport24

18 марта «Динамо» проиграло «Зениту» на стадионе «Газпром Арена» со счетом 0:1. Единственный гол Джон Дуран забил с пенальти, который был назначен Павлом Кукуяном после вмешательства видеопомощника рефери (VAR). Судьи посчитали, что Сослан Кагермазов нарушил правила против Даниила Кондакова в конце первого тайма. Глава департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич назвал назначение пенальти ужасом.

«Вот вы там набрасываетесь на судью, который поставил или не поставил пенальти с Махачкалой. Я согласен, что пенальти такие не должны ставить. Но до этого в матче “Динамо” — “Оренбург” такой же ставят. И как судье поступить, к примеру, в моменте: ставить или не ставить, когда предыдущий ставит, и судейский корпус скажет: “Да, правильно сделал, правильное решение”. То же самое и руки. В одном матче ставят, в другом не ставят. Таких примеров миллион, поэтому вопрос понимания и последовательности тех решений, которые есть, которые трактуются, к сожалению, по-разному, вот это главный для меня вопрос, а не то, что судьи ошибаются. Все ошибаются», — приводятся слова Семака на сайте клуба.

Зенит
1:0
Первый тайм: 1:0
Динамо Мх
Футбол, Кубок России, Путь регионов. Плей-офф
18.03.2026, 18:15 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Вадим Евсеев
Голы
Зенит
Джон Дуран
45+8′
Составы команд
Зенит
1
Евгений Латышонок
28
Нуралы Алип
66
Роман Вега
78
Игорь Дивеев
5
Вильмар Барриос
46′
4
Юрий Горшков
9
Джон Дуран
66′
7
Александр Соболев
17
Андрей Мостовой
90′
33
Нино
61
Даниил Кондаков
80′
10
Максим Глушенков
11
Луис Энрике
80′
14
Джон Джон
15
Вячеслав Караваев
66′
31
Густаво Мантуан
Динамо Мх
33
Никита Карабашев
13
Сослан Кагермазов
37′
43
Ильяс Ахмедов
78
Никита Воронин
19
Кирилл Зинович
51′
7
Хазем Мастури
77
Темиркан Сундуков
46′
24
Андрес Аларкон
5
Джемал Табидзе
46′
16
Уссем Мрезиг
47
Никита Глушков
62′
55
Диа Эддин Мешид
71
Ян Джапо
46′
75
Арсен Шихалиев
11
Миро
71′
25
Гамид Агаларов
Статистика
Зенит
Динамо Мх
Желтые карточки
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Александр Туркин
(Россия, Астрахань)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
