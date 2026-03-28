Семак: «Вы набрасываетесь на судью из-за пенальти с Махачкалой. Я согласен, что пенальти такие не должны ставить»

«Вот вы там набрасываетесь на судью, который поставил или не поставил пенальти с Махачкалой. Я согласен, что пенальти такие не должны ставить. Но до этого в матче “Динамо” — “Оренбург” такой же ставят. И как судье поступить, к примеру, в моменте: ставить или не ставить, когда предыдущий ставит, и судейский корпус скажет: “Да, правильно сделал, правильное решение”. То же самое и руки. В одном матче ставят, в другом не ставят. Таких примеров миллион, поэтому вопрос понимания и последовательности тех решений, которые есть, которые трактуются, к сожалению, по-разному, вот это главный для меня вопрос, а не то, что судьи ошибаются. Все ошибаются», — приводятся слова Семака на сайте клуба.