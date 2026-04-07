Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:00
Крылья Советов
:
ЦСКА
П1
4.90
X
3.90
П2
1.76
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Реал
:
Бавария
П1
2.65
X
4.13
П2
2.45
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Спортинг
:
Арсенал
П1
4.40
X
3.71
П2
1.90
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
0
:
Рубин
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
1
:
Милан
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Вильярреал
0
П1
X
П2

Капитан ЦСКА Акинфеев высказался о своей травме: «Ничего серьезного, идем дальше»

Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о предстоящем матче против самарских «Крыльев Советов» во втором этапе ½ финала Пути регионов FONBET Кубка России.

Источник: Sport24

Ранее врач ЦСКА Эдуард Безуглов сообщил, что Акинфеев пропустит игру против «КС» из-за мышечной травмы, выбыв из строя на 10−14 дней.

«Всем большой привет! С нетерпением ждем кубковый матч, пожелаем ребятам удачи, хорошего настроения и, конечно же, победы. К сожалению, я прилететь не смог — получил небольшое повреждение в матче против “Акрона”. Но, как говорится, идем дальше, ничего серьезного. Поэтому увидимся в следующих матчах. Хорошего всем вечера и хорошего просмотра», — заявил Акинфеев на видео в личном телеграм-канале.

Игра ЦСКА и «Крыльев Советов» состоится на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре сегодня, 7 апреля, и начнется в 18:00 по Москве.