Капитан ЦСКА Акинфеев высказался о своей травме: «Ничего серьезного, идем дальше»

«Всем большой привет! С нетерпением ждем кубковый матч, пожелаем ребятам удачи, хорошего настроения и, конечно же, победы. К сожалению, я прилететь не смог — получил небольшое повреждение в матче против “Акрона”. Но, как говорится, идем дальше, ничего серьезного. Поэтому увидимся в следующих матчах. Хорошего всем вечера и хорошего просмотра», — заявил Акинфеев на видео в личном телеграм-канале.