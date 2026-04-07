Хет-трик Гонду помог ЦСКА выйти в финал пути регионов Кубка

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Московский ЦСКА на выезде разгромил самарские «Крылья Советов» в матче второго этапа полуфинала пути регионов Кубка России по футболу.

Встреча прошла во вторник в Самаре и завершилась победой гостей со счетом 5:2. В составе победителей хет-трик оформил Лусиано Гонду (4-я, 35-я минуты, 51-я — пенальти), также мячи забили Иван Обляков (64) и Матвей Кисляк (67). У «Крыльев Советов» отличились Иван Олейников (54) и Иван Лепский (84). На 82-й минуте пенальти не реализовал футболист команды хозяев Владимир Игнатенко.

Гонду перешел в московскую команду из петербургского «Зенита» в январе. Теперь в его активе четыре гола в семи матчах за столичный клуб.

ЦСКА вышел в финал пути регионов Кубка России. Соперником армейцев станет победитель встречи между петербургским «Зенитом» и столичным «Спартаком», которая пройдет в Санкт-Петербурге в среду, начало — 20:45 мск.

Крылья Советов
2:5
Первый тайм: 0:2
ЦСКА
Футбол, Кубок России, Путь регионов. Плей-офф
7.04.2026, 18:00 (МСК UTC+3)
Самара Арена
Главные тренеры
Сергей Булатов
Фабио Челестини
Голы
Крылья Советов
Иван Олейников
54′
Максим Витюгов
84′
ЦСКА
Лусиано Гонду
5′
Лусиано Гонду
35′
Лусиано Гонду
51′
Иван Обляков
64′
Матвей Кисляк
67′
Нереализованные пенальти
Крылья Советов
Владимир Игнатенко
82′
ЦСКА
Лусиано Гонду
51′
Составы команд
Крылья Советов
80
Никита Кокарев
18
Иван Лепский
72
Дани Фернандес
22
Фернандо Костанца
14
Михайло Баньяц
70
Артем Шуманский
47
Сергей Божин
62′
2
Кирилл Печенин
31
Гонсало Рекена
46′
15
Николай Рассказов
3
Томас Галдамес
62′
5
Доминик Ороз
6
Сергей Бабкин
46′
8
Максим Витюгов
19
Иван Олейников
74′
91
Владимир Игнатенко
ЦСКА
49
Владислав Тороп
22
Милан Гайич
3
Данил Круговой
18
Данила Козлов
79
Кирилл Данилов
6
Дмитрий Баринов
17
Кирилл Глебов
78′
7
Матеус Алвес
10
Иван Обляков
78′
20
Матия Попович
9
Лусиано Гонду
68′
11
Тамерлан Мусаев
90
Матвей Лукин
56′
4
Жоао Виктор
31
Матвей Кисляк
68′
37
Энрике Кармо
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
