Самарское вдохновение ЦСКА. У Лусиано — первый хет-трик в России, у Облякова — гол-шедевр

ЦСКА в нынешнем сезоне дважды подряд играли в Каспийске с махачкалинским «Динамо», и тогда армейцы провели весь цикл в Дагестане. Казалось, команда повторит тот опыт в Самаре, ведь в субботу здесь состоялся матч РПЛ против «Акрона». Однако в этот раз было принято решение вернуться в Москву, так как на берегах Волги не нашли походящего для тренировок натурального поля. Кроме того, футболисты получили возможность провести время с семьями, оказавшись дома субботним вечером.
И судя по тому, как начался первый полуфинал Пути регионов FONBET Кубка России, два лишних перелета не стали проблемой. Да, «Крылья Советов» начали бодро, но первая же качественная атака ЦСКА завершилась голом. Пас Глебова пяткой, передача в штрафную в исполнении Кругового, у которого из-за дисквалификаций Мойзеса и Матеуса Рейса не было альтернативы на позиции левого латераля, и счет открыл Гонду. Для Лусиано, который легко обвел Кокарева и поразил пустые ворота, самарский стадион определенно счастливый, ведь тремя днями ранее он забил здесь свой первый гол после перехода из «Зенита».
Хозяева старались играть на встречных курсах, действую живо и интересно, но все-таки у армейцев в атаке было больше конкретики. Если бы не штанга, которая остановила удар Гайича, перевес гостей удвоился бы в середине первого тайма. Но даже без второго взятия ворот можно было констатировать: команда Фабио Челестини едва ли не впервые в весенней части сезона с первых минут выглядела очень цельно. В ее игре все больше той легкости, что наблюдалась осенью, когда ЦСКА записали в претенденты на чемпионство. Сейчас об этом даже рассуждать не приходится, тогда как кубковый турнир для действующего обладателя трофея — лучшая возможность завершить сезон на мажорной ноте.
Бесспорно, нужно делать скидку на стиль игры «Крыльев», которые с момента назначения Сергея Булатова делают акцент на атаку. Стараются играть сами и позволяют это сопернику. Но первое впечатление от прогресса гостей закрепил второй гол. После корнера в исполнении Облякова снова отличился Лусиано.
Самарский воздух явно оказал на аргентинца магическое воздействие, а до крупного счет вполне мог вырасти, когда очередной стандарт завершал Козлов. В свою очередь хозяева, у которых повышенной активностью выделялся арендованный у ЦСКА Шуманский, столь очевидных моментов не имели. По сути, Тороп в первые 45 минут остался без серьезной работы, хотя она могла появиться, если бы хотя бы кто-то добрался до кросса Гальдамеса.
А приличный темп игры не сбила вынужденная пауза из-за внезапно включившейся системы полива поля. Обляков с Бариновым даже успели умыться, и играла их команда с такой же легкостью и непосредственностью. Когда Гальдамес попал по ноге Круговому в своей штрафной, Гонду оформил второй хет-трик в карьере — с добивания после того, как Кокарев остановил удар с точки. Прошлый «трюк со шляпой» аргентинец исполнил в феврале 2023 года — еще выступая за «Сармьенто». Причем его команда тогда уступила «Барракас Сентраль» со счетом 3:5.
В данном случае все было под контролем ЦСКА. Хотя без неприятностях не обошлось, и речь не о красивом ударе размочившего счет Олейникова, а о повреждении Лукина. Матвея очень не хватало после возобновления сезона, и только с ним армейская оборона стабилизировалась. Нынешняя серия из трех побед стартовала, когда защитник восстановился и стал играть с первых минут. Лукин очень нужен Челестини, но даже если речь идет о травме, а не о замене в качестве меры предосторожности, красно-синие явно поймали кураж.
Потрясающий гол Облякова — ударом с разворота по находившемуся в воздухе мячу после вброса аута — вдохновение в чистом виде.
А когда все рикошеты оказываются в пользу совершившего эффектный проход Кисляка, можно утверждать, что удача снова на твоей стороне.
Да и календарь у ЦСКА в ближайшее время благоприятный. «Сочи» дома и возвращение в Самару через одиннадцать дней — уже на игру РПЛ. Продолжение следует?
Сергей Булатов
Фабио Челестини
Иван Олейников
54′
Максим Витюгов
84′
Лусиано Гонду
5′
Лусиано Гонду
35′
Лусиано Гонду
51′
Иван Обляков
64′
Матвей Кисляк
67′
Владимир Игнатенко
82′
Лусиано Гонду
51′
80
Никита Кокарев
18
Иван Лепский
72
Дани Фернандес
22
Фернандо Костанца
14
Михайло Баньяц
70
Артем Шуманский
47
Сергей Божин
62′
2
Кирилл Печенин
31
Гонсало Рекена
46′
15
Николай Рассказов
3
Томас Галдамес
62′
5
Доминик Ороз
6
Сергей Бабкин
46′
8
Максим Витюгов
19
Иван Олейников
74′
91
Владимир Игнатенко
49
Владислав Тороп
22
Милан Гайич
3
Данил Круговой
18
Данила Козлов
79
Кирилл Данилов
6
Дмитрий Баринов
17
Кирилл Глебов
78′
7
Матеус Алвес
10
Иван Обляков
78′
20
Матия Попович
9
Лусиано Гонду
68′
11
Тамерлан Мусаев
90
Матвей Лукин
56′
4
Жоао Виктор
31
Матвей Кисляк
68′
37
Энрике Кармо
Главный судья
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти