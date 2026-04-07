Самарское вдохновение ЦСКА. У Лусиано — первый хет-трик в России, у Облякова — гол-шедевр

Хозяева старались играть на встречных курсах, действую живо и интересно, но все-таки у армейцев в атаке было больше конкретики. Если бы не штанга, которая остановила удар Гайича, перевес гостей удвоился бы в середине первого тайма. Но даже без второго взятия ворот можно было констатировать: команда Фабио Челестини едва ли не впервые в весенней части сезона с первых минут выглядела очень цельно. В ее игре все больше той легкости, что наблюдалась осенью, когда ЦСКА записали в претенденты на чемпионство. Сейчас об этом даже рассуждать не приходится, тогда как кубковый турнир для действующего обладателя трофея — лучшая возможность завершить сезон на мажорной ноте.