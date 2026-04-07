Челестини объяснил три победы подряд ЦСКА: «Были ошибки, но команда сражается весь матч»

Сегодня, 7 апреля, ЦСКА разгромил самарские «Крылья Советов» (5:2) в Кубке России, до этого красно-синие обыграли тольяттинский «Акрон» (2:1) и махачкалинское «Динамо» (3:1) в российской Премьер-Лиге.
«Надо быть вместе, объединенными одной и той же идеей. С одним и тем же желанием работать на 200% на поле. И делать это в течение 95 минут. Это именно то, что я увидел во время последних матчей. Они не были по своей сути идеальными, мы могли играть лучше. Но сегодня я увидел уверенную команду. Пусть даже были ошибки, но команда продолжает бороться и сражаться весь матч. Вот что стало лучше, хоть и идея, и тренер, и игроки все те же. Я доволен этим тремя победами, потому что было очень непросто», — заявил Челестини на пресс-конференции.
Следующий матч ЦСКА проведет дома против «Сочи» в чемпионате России в субботу, 12 апреля.
Сергей Булатов
Фабио Челестини
Иван Олейников
54′
Максим Витюгов
84′
Лусиано Гонду
5′
Лусиано Гонду
35′
Лусиано Гонду
51′
Иван Обляков
64′
Матвей Кисляк
67′
Владимир Игнатенко
82′
Лусиано Гонду
51′
80
Никита Кокарев
18
Иван Лепский
72
Дани Фернандес
22
Фернандо Костанца
14
Михайло Баньяц
70
Артем Шуманский
47
Сергей Божин
62′
2
Кирилл Печенин
31
Гонсало Рекена
46′
15
Николай Рассказов
3
Томас Галдамес
62′
5
Доминик Ороз
6
Сергей Бабкин
46′
8
Максим Витюгов
19
Иван Олейников
74′
91
Владимир Игнатенко
49
Владислав Тороп
22
Милан Гайич
3
Данил Круговой
18
Данила Козлов
79
Кирилл Данилов
6
Дмитрий Баринов
17
Кирилл Глебов
78′
7
Матеус Алвес
10
Иван Обляков
78′
20
Матия Попович
9
Лусиано Гонду
68′
11
Тамерлан Мусаев
90
Матвей Лукин
56′
4
Жоао Виктор
31
Матвей Кисляк
68′
37
Энрике Кармо
Главный судья
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
