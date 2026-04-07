Челестини объяснил, почему усадил Жоао Виктора на скамейку ЦСКА

Сегодня, 7 апреля, ЦСКА разгромил самарские «Крылья Советов» (5:2) в Кубке России, Виктор вышел на замену на 56-й минуте.
— Почему Жоао Виктор в последнее время не выходит в стартовом составе?
— Потому что Матвей Лукин и Кирилл Данилов проводят хорошую работу. Это мое решение, — заявил Челестини на послематчевой пресс-конференции.
Следующий матч ЦСКА проведет дома против «Сочи» в 24-м туре чемпионата России в субботу, 12 апреля.
Футбол, Кубок России, Путь регионов. Плей-офф
7.04.2026, 18:00 (МСК UTC+3)
Самара Арена
Главные тренеры
Сергей Булатов
Фабио Челестини
Голы
Крылья Советов
Иван Олейников
54′
Максим Витюгов
84′
ЦСКА
Лусиано Гонду
5′
Лусиано Гонду
35′
Лусиано Гонду
51′
Иван Обляков
64′
Матвей Кисляк
67′
Нереализованные пенальти
Крылья Советов
Владимир Игнатенко
82′
ЦСКА
Лусиано Гонду
51′
Составы команд
Крылья Советов
80
Никита Кокарев
18
Иван Лепский
72
Дани Фернандес
22
Фернандо Костанца
14
Михайло Баньяц
70
Артем Шуманский
47
Сергей Божин
62′
2
Кирилл Печенин
31
Гонсало Рекена
46′
15
Николай Рассказов
3
Томас Галдамес
62′
5
Доминик Ороз
6
Сергей Бабкин
46′
8
Максим Витюгов
19
Иван Олейников
74′
91
Владимир Игнатенко
ЦСКА
49
Владислав Тороп
22
Милан Гайич
3
Данил Круговой
18
Данила Козлов
79
Кирилл Данилов
6
Дмитрий Баринов
17
Кирилл Глебов
78′
7
Матеус Алвес
10
Иван Обляков
78′
20
Матия Попович
9
Лусиано Гонду
68′
11
Тамерлан Мусаев
90
Матвей Лукин
56′
4
Жоао Виктор
31
Матвей Кисляк
68′
37
Энрике Кармо
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
