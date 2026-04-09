Соболев поругался с журналистами после поражения от «Спартака». Нападающему не понравился вопрос про паразитов

«Спартак» обыграл «Зенит» в Санкт-Петербурге в серии пенальти и вышел в финал Пути регионов. «Зенит» выбыл из турнира.
Соболев, проходя мимо микст-зоны, вступил в перепалку с журналистами. Ему не понравился вопрос про паразитов.
— Александр, в концовке что было, можете рассказать?
— Пенальти.
— А паразиты били пенальти?
— Потом ты обижаешься, что я с вами не общаюсь. Че ты начинаешь? Зачем ты это делаешь? Вот для чего? Вы хотите, чтобы я к вам с уважением, так вы тогда нормальные вопросы задавайте. Ну зачем ты это делаешь? Потом вы обижаетесь.
— Мы относились к тебе с уважением. Ты всех под одну гребенку гребешь.
— Вы не с уважением. Вы хотите хайповать.
Напомним, что в марте Соболев дал интервью, в котором в числе прочего заявил: «В “Спартаке” есть люди-паразиты, которые делают клубу только хуже».
Сергей Семак
Хуан Карлос Карседо
Эсекиэль Барко
44′
1
Евгений Латышонок
6
Ваня Дркушич
3
Дуглас Сантос
5
Вильмар Барриос
17
Андрей Мостовой
28
Нуралы Алип
8
Маркус Вендел
90′
78
Игорь Дивеев
20
Педро
61′
10
Максим Глушенков
9
Джон Дуран
61′
7
Александр Соболев
11
Луис Энрике
42′
73′
61
Даниил Кондаков
33
Нино
90′
14
Джон Джон
47
Роман Зобнин
83
Жедсон Фернандеш
10
Маркиньос
4
Александр Джику
72′
3
Кристофер Ву
68
Руслан Литвинов
18
Наиль Умяров
98
Александр Максименко
90′
1
Илья Помазун
97
Даниил Денисов
34′
59′
35
Кристофер Мартинс
5
Эсекиэль Барко
86′
9
Манфред Угальде
7
Пабло Солари
31′
46′
27
Игорь Дмитриев
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
