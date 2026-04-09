Матч финала «пути регионов» Кубка России «Спартак» — ЦСКА пройдет 6 мая

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Финальный матч «пути регионов» Фонбет — Кубка России по футболу между московскими «Спартаком» и ЦСКА состоится 6 мая. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.
Встреча пройдет на «Лукойл-Арене».
Ранее ТАСС сообщал, что в матче второго этапа полуфинала «пути регионов» ЦСКА со счетом 5:2 обыграл самарские «Крылья Советов», «Спартак» на этой стадии победил петербургский «Зенит» (0:0, 7:6 по пенальти).
Победитель матча выйдет в суперфинал Кубка России, где сыграет с сильнейшим в паре между «Краснодаром» и московским «Динамо». В первой встрече финала «пути Российской премьер-лиги» команды сыграли вничью со счетом 0:0. Ответная игра состоится в Краснодаре 7 мая.