«Всегда говорим правду». Футболист «Зенита» признал, что в их пользу несправедливо дали пенальти в Кубке России

Напомним, что эта игра состоялась 18 марта и завершилась победой зенитовцев со счетом 1:0. Единственный гол был забил с пенальти, который судья Павел Кукуян назначил после подсказки VAR.
«По мне это не пенальти. И Сергей Богданович (Семак) тоже сказал, что это не пенальти. Понятно, что для нас это хорошо, мы выиграли. Но после матча мы всегда выходим и говорим правду. Сергей Богданович вышел и сказал — это не пенальти. Также и в матче с “Локомотивом” — это не пенальти», — сказал Дивеев, слова которого приводит «Матч ТВ».
Напомним, что вчера, 22 апреля, в ворота «Зенита» в конце матча 26-го тура РПЛ с «Локомотивом» был назначен пенальти после просмотра VAR — судья Алексей Сухой усмотрел игру рукой в исполнении Дивеева. Реализовать пенальти «Локомотиву» не удалось, игра завершилась со счетом 0:0.
Дивеев также оценил пенальти, назначенный в ворота «Зенита» в кубковом матче со «Спартаком», когда Луис Энрике попал рукой в лицо Эсекьелю Барко: «Там окей, да, может быть, это пенальти. Это небольшая отмашка в штрафной, да. Можно трактовать по‑разному. Будет ли что‑то опасное или кто там был первый на мяче… Но лучше просто промолчать, честно».
Сергей Семак
Вадим Евсеев
Джон Дуран
45+8′
1
Евгений Латышонок
28
Нуралы Алип
66
Роман Вега
78
Игорь Дивеев
5
Вильмар Барриос
46′
4
Юрий Горшков
9
Джон Дуран
66′
7
Александр Соболев
17
Андрей Мостовой
90′
33
Нино
61
Даниил Кондаков
80′
10
Максим Глушенков
11
Луис Энрике
80′
14
Джон Джон
15
Вячеслав Караваев
66′
31
Густаво Мантуан
33
Никита Карабашев
13
Сослан Кагермазов
37′
43
Ильяс Ахмедов
78
Никита Воронин
19
Кирилл Зинович
51′
7
Хазем Мастури
77
Темиркан Сундуков
46′
24
Андрес Аларкон
5
Джемал Табидзе
46′
16
Уссем Мрезиг
47
Никита Глушков
62′
55
Диа Эддин Мешид
71
Ян Джапо
46′
75
Арсен Шихалиев
11
Миро
71′
25
Гамид Агаларов
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Александр Туркин
(Россия, Астрахань)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
