ЦСКА уволил тренера за два дня до дерби со «Спартаком». Погорячились?

РИА Новости Спорт — о самой громкой отставке в Российской премьер-лиге (РПЛ) в нынешнем году.
Громыхнули с заявлением армейцы
В понедельник московский ЦСКА уволил главного тренера команды швейцарца Фабио Челестини. Для многих ожидаемо: в субботу «красно-синие» дома проиграли петербургскому «Зениту» (1:3) в рамках 28-го тура чемпионата России, и специалист более получаса не появлялся на послематчевой пресс-конференции. Журналисты тогда связали это с серьезным разговором в раздевалке… Как оказалось, догадки оказались близкими к истине.
«Клуб и швейцарский специалист расторгли контракт по соглашению сторон. Мы благодарим Фабио Челестини за выигранный Суперкубок, яркий футбол и эмоции 2025 года, за веру и развитие воспитанников клуба».
Отмечается, что вместе с Челестини тренерский штаб покинули Манель Экспосито, Хосе Блеса, Хавьер Нойя, Габриэле Багаттини и Паоло Фаваретто. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Игдисамов, ранее руководивший армейской «молодежкой».
Что пошло не так?
Обратим внимание на турнирную таблицу, в которой армейцы с 45 очками занимают шестое место и не имеют никаких шансов даже на бронзу. Но ведь начиналось все хорошо: с 50-летним Челестини, который пришел в ЦСКА после неожиданного ухода серба Марко Николича, команда в июле победила «Краснодар» и взяла Суперкубок России. Да и в чемпионате до 12-го тура удавалось лидировать, а к 18-му — держаться в тройке и всерьез претендовать на медали.
Но после зимнего перерыва «красно-синих» будто подменили:
- после возвращения российского футбола из зимней спячки ЦСКА провел в чемпионате/Кубке страны 13 матчей, в которых было четыре победы при шести поражениях (особенно удручают два разгрома от «Краснодара» и «Динамо» плюс сенсационный проигрыш аутсайдеру лиги «Сочи»);
- в последних пяти матчах национального первенства у ЦСКА ноль побед и всего три набранных очка из 15 возможных;
- по количеству набранных очков после рестарта РПЛ армейцы занимают катастрофическое 14-е место.
Статистика кошмарная. Но еще усугубляет ситуацию и тот факт, что Фабио в марте разругался с одним из лидеров команды Виктором Мойзесом. ЦСКА тогда встал на сторону тренера и применил наказание дисциплинарного характера в отношении защитника. Мойзес тренировался отдельно от команды и вернулся к работе с основой только после извинений перед Челестини.
Шанс спасти сезон есть
В среду ЦСКА сыграет со «Спартаком» в Тушине в финале пути регионов Кубка России. Победитель матча получит путевку в суперфинал турнира: в июне в Лужниках один из московских клубов будет биться за трофей с триумфатором пары «Краснодар» — «Динамо».
И руководство ЦСКА решило пойти ва-банк: увольнением тренера, провалившегося в армейской команде, оно хочет встряхнуть своих футболистов перед «дерби всея Руси». Сработает ли этот ход, узнаем в среду (начало матча — в 20:00 мск).
Кто заменит Челестини?
Допускаем, что поиски нового главного тренера начнутся уже после окончания сезона. И будут эти поиски очень интересными, учитывая то количество интересных кандидатур, на которых может положить глаз ЦСКА. Есть зажегший в «Балтике» Андрей Талалаев, сидящие без работы Василий Березуцкий и Сергей Игнашевич… А может, сегодняшний именинник Леонид Слуцкий заскучает по родине и вернется из Китая на помощь бывшему клубу, с которым трижды становился чемпионом России?
Ждем первых инсайдов.