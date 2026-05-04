Стало известно состояние газона «Лужников» перед суперфиналом Кубка России

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Состояние газона «Лужников» полностью соответствует требованиям для проведения суперфинала Фонбет — Кубка России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе олимпийского комплекса «Лужники».
Суперфинал Кубка России пройдет на стадионе «Лужники» 24 мая.
«Большая спортивная арена в очередной раз готова принять суперфинал Кубка России на самом высоком уровне. Состояние газона полностью соответствует всем необходимым требованиям и порадует как игроков, так и зрителей», — говорится в сообщении.
В решающем матче сыграют победитель финала «пути регионов» между московскими «Спартаком» и ЦСКА (6 мая) и сильнейших из противостояния финала «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» между «Краснодаром» и «Динамо» (7 мая). Первая встреча команд в Москве завершилась со счетом 0:0. «Лужники» примут суперфинал в пятый раз подряд.