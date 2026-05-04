Стало известно состояние газона «Лужников» перед суперфиналом Кубка России

В решающем матче сыграют победитель финала «пути регионов» между московскими «Спартаком» и ЦСКА (6 мая) и сильнейших из противостояния финала «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» между «Краснодаром» и «Динамо» (7 мая). Первая встреча команд в Москве завершилась со счетом 0:0. «Лужники» примут суперфинал в пятый раз подряд.