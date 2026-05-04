Титов: «Спартаку» надо цепляться за Кубок, остался шаг

Бывший полузащитник, капитан и тренер «Спартака» Егор Титов поделился ожиданиями от матча московской команды против ЦСКА в FONBET Кубке России.
— Поражение от «Крыльев Советов» может стать для «Спартака» встряской перед ЦСКА?
— Олег Иванович Романцев всегда говорил: «У вас есть шанс “отмазаться”. Как правило, играл тот же состав, который проиграл предыдущий матч. Мы выходили и понимали, что для нас это самая важная встреча и практически всегда “отмазывались”. Думаю, выйдет примерно такой же состав. Уверен, что сыграет Маркиньос, без него совсем другая команда. Мы увидим другой футбол, сейчас на двух выездных матчах не хватало эмоций. Стараются, делают всё то же самое, но эмоций не хватает, особенно лидерам.
С «Крыльями» практически пропал Барко, мы не увидели того Барко, которого видим каждый матч. Не хватило Маркиньоса, у них прекрасное взаимодействие. Допускаю, что это сыграло роль. В РПЛ «Спартак» не будет выше третьего места, а за Кубок надо цепляться. Остался шаг — дома, аншлаг, при своих болельщиках. Играй, кайфуй, получай результат, — сказал Титов Metaratings.ru.
После 28 туров «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги (РПЛ), команда набрала 48 очков. 6 мая «красно-белые» в финале первого этапа Пути регионов FONBET Кубка России встретятся с ЦСКА, начало — в 20:00 по московскому времени. Эта игра станет 202-й в истории противостояния клубов, впервые московское дерби прошло в 1922 году.
«Спартак» обеспечил себе место в финале, обыграв «Зенит» в серии пенальти (0:0, 7:6 по пенальти). ЦСКА в матче второго этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России обыграл «Крылья Советов» со счётом 5:2. Предыдущий раз в Кубке страны ЦСКА и «Спартак» встретились в сезоне-2021/22. Тогда победу одержали «красно-белые» со счётом 1:0, единственный мяч с пенальти забил полузащитник Зелимхан Бакаев. По итогам розыгрыша «Спартак» стал обладателем трофея.