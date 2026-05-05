Левников будет главным судьей матча «Спартак» — ЦСКА в Кубке России

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Кирилл Левников назначен главным арбитром финала «пути регионов» Фонбет — Кубка России по футболу между московскими «Спартаком» и ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Помощниками Левникова будут Дмитрий Ермаков и Андрей Веретешкин. Видеоассистентом рефери назначен Сергей Карасев.
Ответный матч финала «пути Российской премьер-лиги» между «Краснодаром» и московским «Динамо» рассудит бригада Артема Чистякова.
Матч «Спартак» — ЦСКА пройдет 6 мая на «Лукойл-Арене». Игра «Краснодара» и «Динамо» состоится в Краснодаре 7 мая. Первая встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 0:0.