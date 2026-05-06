Футбол. Кубок России
20:00
Спартак
:
ЦСКА
П1
1.75
X
4.15
П2
4.45
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бавария
:
ПСЖ
П1
1.63
X
5.60
П2
4.35
Футбол. Кубок России
07.05
Краснодар
:
Динамо
П1
2.16
X
3.70
П2
3.45
Футбол. Лига Европы
07.05
Фрайбург
:
Брага
П1
1.80
X
3.73
П2
4.80
Футбол. Лига Европы
07.05
Астон Вилла
:
Ноттингем Форест
П1
1.76
X
3.95
П2
4.70
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
1
:
Атлетико
0
П1
X
П2

Назван стартовый состав ЦСКА на матч Кубка России со «Спартаком»

Бандикян, Гонду и Мусаев вошли в стартовый состав ЦСКА на матч КР со «Спартаком».

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Российский полузащитник Артем Бандикян, а также нападающие аргентинец Лусиано Гонду и Тамерлан Мусаев выйдут в стартовом составе московского ЦСКА на матч финала пути регионов Кубка России по футболу против столичного «Спартака», сообщается в Telegram-канале армейцев.

Встреча между командами пройдет в среду в Москве на «Лукойл Арене» и начнется в 20:00 мск. Согласно сайту Российской премьер-лиги (РПЛ), домашний стадион «Спартака» в сезоне-2025/26 рассчитан на 44692 зрителя. Ранее «красно-белые» сообщили о продаже всех билетов на предстоящий матч.

С первых минут у ЦСКА на поле выйдут Владислав Тороп (вратарь), Милан Гайич, Жоао Виктор, Кирилл Данилов, Данил Круговой, Дмитрий Баринов, Иван Обляков (капитан), Матвей Кисляк, Артем Бандикян, Лусиано Гонду, Тамерлан Мусаев.

Эта встреча станет дебютной для Дмитрия Игдисамова в качестве исполняющего обязанности главного тренера ЦСКА. Специалист стал им после увольнения швейцарца Фабио Челестини 4 мая.

Стартовый состав «Спартака» выглядит следующим образом: Александр Максименко (вратарь), Кристофер Ву, Александер Джику, Руслан Литвинов, Роман Зобнин (капитан), Пабло Солари, Наиль Умяров, Жедсон Фернандеш, Эсекьель Барко, Маркиньос, Манфред Угальде.

Победитель встречи выйдет в суперфинал Кубка России, где встретится с сильнейшим в финале пути РПЛ — московским «Динамо» или «Краснодаром».

