Круговой заявил, что его удивил уход Челестини из ЦСКА

«Было неожиданно, неприятно для команды, потому что многое вместе прошли. Думал, что доработаем сезон вместе. Это эмоциональный всплеск для команды перед дерби, набрали эмоций», — приводит слова Кругового «Матч ТВ».
Также защитник поделился впечатлениями от работы с исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрием Игдисамовым.
«Все отлично, желаю ему только удачи. Первая игра — и сразу дерби. Это очень важный матч и для нас, и для него. Надеюсь, все получится. Матч против “Спартака” долго все ждали: и футболисты, и болельщики. Обе команды заряжены на 100 процентов», — сказал Круговой.
6 мая «Спартака» и ЦСКА сыграют в финале Пути регионов FONBET Кубка России. Матч пройдет на «Лукойл Арене» в Москве и начнется в 20.00 по местному времени.