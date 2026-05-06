Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Бавария
0
:
ПСЖ
1
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.95
П2
2.10
Футбол. Кубок России
07.05
Краснодар
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.70
П2
3.45
Футбол. Лига Европы
07.05
Фрайбург
:
Брага
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.73
П2
4.90
Футбол. Лига Европы
07.05
Астон Вилла
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.95
П2
4.70
Футбол. Лига конференций
07.05
Кристал Пэлас
:
Шахтер
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.46
П2
5.72
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак
1
:
ЦСКА
0
П1
X
П2

«Спартак» обыграл ЦСКА и вышел в суперфинал Кубка России

«Спартак» обыграл ЦСКА и вышел в суперфинал Кубка России по футболу.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Московский «Спартак» одержал победу над столичным ЦСКА в финальном матче пути регионов Кубка России по футболу.

Встреча прошла в Москве на стадионе «Спартака» в присутствии 38911 зрителей и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Мяч на 10-й минуте забил Руслан Литвинов.

Действующий обладатель Кубка России ЦСКА провел первую игру после увольнения Фабио Челестини. Обязанности главного тренера команды исполнял Дмитрий Игдисамов.

Игроки, тренеры и судьи вышли на матч с портретами родственников — участников Великой Отечественной войны. Российский футбольный союз (РФС) в рамках празднования 81-летия Победы в Великой Отечественной войне проводит акцию «Бессмертный полк» на матчах Кубка России, Российской премьер-лиги (РПЛ), Первой и Второй лиг.

В суперфинале Кубка России «Спартак» 24 мая сыграет с победителем финала пути РПЛ, который определится в четверг по итогам ответной встречи «Краснодара» и московского «Динамо». В первой игре на арене «бело-голубых» была зафиксирована ничья — 0:0.

Спартак
1:0
Первый тайм: 1:0
ЦСКА
Футбол, Кубок России, Путь регионов. Финал
6.05.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Хуан Карлос Карседо
Дмитрий Игдисамов
Голы
Спартак
Руслан Литвинов
10′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
68
Руслан Литвинов
40′
18
Наиль Умяров
3
Кристофер Ву
4
Александр Джику
83
Жедсон Фернандеш
47
Роман Зобнин
75′
27
Игорь Дмитриев
7
Пабло Солари
88′
17
Владислав Саусь
10
Маркиньос
60′
35
Кристофер Мартинс
9
Манфред Угальде
75′
97
Даниил Денисов
5
Эсекиэль Барко
88′
11
Ливай Гарсия
ЦСКА
49
Владислав Тороп
22
Милан Гайич
3
Данил Круговой
31
Матвей Кисляк
10
Иван Обляков
65′
4
Жоао Виктор
69′
79
Кирилл Данилов
22′
6
Дмитрий Баринов
61′
9
Лусиано Гонду
46′
17
Кирилл Глебов
88′
62
Имран Фиров
11
Тамерлан Мусаев
75′
97
Максим Воронов
52
Артем Бандикян
63′
20
Матия Попович
Статистика
Спартак
ЦСКА
Желтые карточки
1
4
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти