«Спартак» обыграл ЦСКА и вышел в суперфинал Кубка России

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Московский «Спартак» одержал победу над столичным ЦСКА в финальном матче пути регионов Кубка России по футболу.
Встреча прошла в Москве на стадионе «Спартака» в присутствии 38911 зрителей и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Мяч на 10-й минуте забил Руслан Литвинов.
Действующий обладатель Кубка России ЦСКА провел первую игру после увольнения Фабио Челестини. Обязанности главного тренера команды исполнял Дмитрий Игдисамов.
Игроки, тренеры и судьи вышли на матч с портретами родственников — участников Великой Отечественной войны. Российский футбольный союз (РФС) в рамках празднования 81-летия Победы в Великой Отечественной войне проводит акцию «Бессмертный полк» на матчах Кубка России, Российской премьер-лиги (РПЛ), Первой и Второй лиг.
В суперфинале Кубка России «Спартак» 24 мая сыграет с победителем финала пути РПЛ, который определится в четверг по итогам ответной встречи «Краснодара» и московского «Динамо». В первой игре на арене «бело-голубых» была зафиксирована ничья — 0:0.
Хуан Карлос Карседо
Дмитрий Игдисамов
Руслан Литвинов
10′
98
Александр Максименко
68
Руслан Литвинов
40′
18
Наиль Умяров
3
Кристофер Ву
4
Александр Джику
83
Жедсон Фернандеш
47
Роман Зобнин
75′
27
Игорь Дмитриев
7
Пабло Солари
88′
17
Владислав Саусь
10
Маркиньос
60′
35
Кристофер Мартинс
9
Манфред Угальде
75′
97
Даниил Денисов
5
Эсекиэль Барко
88′
11
Ливай Гарсия
49
Владислав Тороп
22
Милан Гайич
3
Данил Круговой
31
Матвей Кисляк
10
Иван Обляков
65′
4
Жоао Виктор
69′
79
Кирилл Данилов
22′
6
Дмитрий Баринов
61′
9
Лусиано Гонду
46′
17
Кирилл Глебов
88′
62
Имран Фиров
11
Тамерлан Мусаев
75′
97
Максим Воронов
52
Артем Бандикян
63′
20
Матия Попович
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
