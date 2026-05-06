Шоковая терапия не помогла ЦСКА. «Спартак» вывел в суперфинал Кубка фантастический гол Литвинова

По спартаковскому рецепту
То, что ЦСКА перед кубковым дерби уволил Фабио Челестини, заменив его на Дмитрия Игдисамова, точно не порадовало «Спартак». Красно-белые ведь проделали тот же номер не далее, как в ноябре. Тоже не стали дожидаться окончания первой части сезона и расстались с Деяном Станковичем, а штурвал доверили Вадиму Романову. Человеку из штаба главной команды, который прежде весьма успешно работал в клубной системе с молодыми футболистами.
Почти копия истории Игдисамова, который воспитал Кисляка, Глебова и Лукина. Больше того — Романов свой первый матч в роли и.о. провел против ЦСКА. И как провел! Команда вышла на дерби с горящими глазами и, не будучи на тот момент фаворитом, выиграла благодаря голу Дмитриева. Так что армейцы использовали тот же трюк, что и красно-белые.
Однако имелся ряд отличий. Прежде всего, «Спартак» тогда не сорвался в пике, а выиграл два матча подряд (в чемпионате и Кубке).
Во-вторых, кадры, которые, как известно, решают все. Красно-белые перед ноябрьским дерби не досчитались только Солари и Ливая Гарсии. У ЦСКА же в среду в списке потерь значились Акинфеев, Мойзес и Энрике Кармо. А попавшие в заявку Лукин и Глебов только вернулись в строй, пропустив, соответственно, пять и три матча. Само собой, игру оба начали на скамейке запасных. А сюрприз в армейском старте был ровно один — Бандикян. Еще один воспитанник Игдисамова, который в последний раз играл в официальных матчах 5 ноября, располагался справа в полузащите.
Пушка Литвинова
При этом левее играл не Лусиано, а Мусаев. Он то и нанес первый удар гостей, однако попытка поразить цель с разворота не стала серьезной задачей для Максименко. Зато Литвинов пробил — так пробил. После «стеночки» Барко и Маркиньоса, получив мяч от бразильца, Руслан выстрелил в верхний угол рикошетом от перекладины. Настоящий шедевр футболиста, чьи атаки с дальней дистанции стали одной из визитных карточек команды Хуан Карлоса Карседо.
В обмене атаками, кстати, можно было усмотреть разницу в эмоциональном состоянии принципиальных соперников. ЦСКА, даже забрав мяч на довольно продолжительное время, в позиционном наступлении ничего придумать не мог. В самом перспективном выпаде на относительно свободном пространстве все закончилось прострелом Бандикяна в руки Максименко. В свою очередь красно-белые впереди многое делали с легкостью, принимая смелые решения. Вот Маркиньос чуть промахнулся, пробив с дальней дистанции. Вот Жедсон Фернандеш — номинально правый защитник — вылетел на фланговую передачу Солари и заставил Торопа вытягивать мяч из угла.
Но ЦСКА не выглядел безнадежно, и свой шанс едва не поймал в контратаке. Мусаев после заброса на ход оказался быстрее страховавшего партнеров Маркиньоса, однако к мячу первым все-таки успел выбивший его в подкате Максименко. Напряженно, но и близко не так опасно, как в эпизоде, когда Угальде настиг мяч у линии поля и прострелил на Умярова, а гостевые ворота были спасены самоотверженностью защитников. В общем, на перерыв «Спартак» скорее мог уйти с более внушительным преимуществом в счете.
У ЦСКА загорелись глаза
Ожидаемо, что на второй тайм у ЦСКА вышел Глебов. А в центр атакующей тройки, где совсем потерялся замененный Гонду, переместился Мусаев. Пожалуй, самый активный в составе гостей в первые 45 минут. И сравнивать счет он должен был довольно быстро, успев к мячу после того, как Максименко остановил осложненный крутой траекторией выстрел Глебова. Только спартаковский кипер и к попытке Мусаева оказался готов, сорвав овацию красно-белых трибун.
«Спартак» ответил коварным ударом Барко, который Торопу пришлось вытягивать из-под перекладины. Однако армейцы хозяев в остроте уже превосходили. Потрясающий пас Кисляка из центрального круга на выход Бандикяну должен был становиться голевым — красно-белых спас подкат Зобнина, от ноги которого мяч по дуге перелетел ворота. А перед своей заменой Бандикян попал в штангу. Да, окажись мяч в воротах, ВАР мог определить офсайд у Мусаева, только это не отменяло главного — ЦСКА развернул игру на 180 градусов и выдал один из лучших отрезков с начала года.
Включаться же видеоассистентам пришлось, когда Кирилл Левников предъявил красную карточку Облякову, попавшему шипами в ногу Мартинсу. Однако поход арбитра к монитору привел к отмене решения (только желтая карточка), и дерби продолжилось в равных составах. Для интриги это было даже лучше, хотя Карседо негодовал. С другой стороны, даже не получив численное преимущество, «Спартак» извлек из вынужденной паузы выгоду. ЦСКА сбился с ритма, обороне хозяев стало гораздо проще, а вот атака жизнь команде не облегчила из-за неудачных завершающих ударов Ву и Мартинса.
В концовке хозяевам пришлось терпеть. Джику головой остановил удар Глебова, который оставался в игре, несмотря на боль из-за полученного в начале второго тайма повреждения. Но все же Кириллу потребовалась замена. А без него — и с защитником Даниловым на острие атаки — армейцы, у которых снова горели глаза, так и не смогли пробить красно-белую стену. Карседо остался один шаг, чтобы привести «Спартак» к трофею. Соперник определится завтра в противостоянии «Краснодар» — «Динамо».
Хуан Карлос Карседо
Дмитрий Игдисамов
Руслан Литвинов
10′
98
Александр Максименко
68
Руслан Литвинов
40′
18
Наиль Умяров
3
Кристофер Ву
4
Александр Джику
83
Жедсон Фернандеш
47
Роман Зобнин
75′
27
Игорь Дмитриев
7
Пабло Солари
88′
17
Владислав Саусь
10
Маркиньос
60′
35
Кристофер Мартинс
9
Манфред Угальде
75′
97
Даниил Денисов
5
Эсекиэль Барко
88′
11
Ливай Гарсия
49
Владислав Тороп
22
Милан Гайич
3
Данил Круговой
31
Матвей Кисляк
10
Иван Обляков
65′
4
Жоао Виктор
69′
79
Кирилл Данилов
22′
6
Дмитрий Баринов
61′
9
Лусиано Гонду
46′
17
Кирилл Глебов
88′
62
Имран Фиров
11
Тамерлан Мусаев
75′
97
Максим Воронов
52
Артем Бандикян
63′
20
Матия Попович
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
