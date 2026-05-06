Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Бавария
0
:
ПСЖ
1
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.95
П2
2.10
Футбол. Кубок России
07.05
Краснодар
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.70
П2
3.45
Футбол. Лига Европы
07.05
Фрайбург
:
Брага
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.73
П2
4.90
Футбол. Лига Европы
07.05
Астон Вилла
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.95
П2
4.70
Футбол. Лига конференций
07.05
Кристал Пэлас
:
Шахтер
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.46
П2
5.72
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак
1
:
ЦСКА
0
П1
X
П2

Шоковая терапия не помогла ЦСКА. «Спартак» вывел в суперфинал Кубка фантастический гол Литвинова

Горячее дерби в финале Пути регионов FONBET Кубка России.

Источник: Спорт-Экспресс

По спартаковскому рецепту

То, что ЦСКА перед кубковым дерби уволил Фабио Челестини, заменив его на Дмитрия Игдисамова, точно не порадовало «Спартак». Красно-белые ведь проделали тот же номер не далее, как в ноябре. Тоже не стали дожидаться окончания первой части сезона и расстались с Деяном Станковичем, а штурвал доверили Вадиму Романову. Человеку из штаба главной команды, который прежде весьма успешно работал в клубной системе с молодыми футболистами.

Почти копия истории Игдисамова, который воспитал Кисляка, Глебова и Лукина. Больше того — Романов свой первый матч в роли и.о. провел против ЦСКА. И как провел! Команда вышла на дерби с горящими глазами и, не будучи на тот момент фаворитом, выиграла благодаря голу Дмитриева. Так что армейцы использовали тот же трюк, что и красно-белые.

Однако имелся ряд отличий. Прежде всего, «Спартак» тогда не сорвался в пике, а выиграл два матча подряд (в чемпионате и Кубке).

Во-вторых, кадры, которые, как известно, решают все. Красно-белые перед ноябрьским дерби не досчитались только Солари и Ливая Гарсии. У ЦСКА же в среду в списке потерь значились Акинфеев, Мойзес и Энрике Кармо. А попавшие в заявку Лукин и Глебов только вернулись в строй, пропустив, соответственно, пять и три матча. Само собой, игру оба начали на скамейке запасных. А сюрприз в армейском старте был ровно один — Бандикян. Еще один воспитанник Игдисамова, который в последний раз играл в официальных матчах 5 ноября, располагался справа в полузащите.

Пушка Литвинова

При этом левее играл не Лусиано, а Мусаев. Он то и нанес первый удар гостей, однако попытка поразить цель с разворота не стала серьезной задачей для Максименко. Зато Литвинов пробил — так пробил. После «стеночки» Барко и Маркиньоса, получив мяч от бразильца, Руслан выстрелил в верхний угол рикошетом от перекладины. Настоящий шедевр футболиста, чьи атаки с дальней дистанции стали одной из визитных карточек команды Хуан Карлоса Карседо.

В обмене атаками, кстати, можно было усмотреть разницу в эмоциональном состоянии принципиальных соперников. ЦСКА, даже забрав мяч на довольно продолжительное время, в позиционном наступлении ничего придумать не мог. В самом перспективном выпаде на относительно свободном пространстве все закончилось прострелом Бандикяна в руки Максименко. В свою очередь красно-белые впереди многое делали с легкостью, принимая смелые решения. Вот Маркиньос чуть промахнулся, пробив с дальней дистанции. Вот Жедсон Фернандеш — номинально правый защитник — вылетел на фланговую передачу Солари и заставил Торопа вытягивать мяч из угла.

Но ЦСКА не выглядел безнадежно, и свой шанс едва не поймал в контратаке. Мусаев после заброса на ход оказался быстрее страховавшего партнеров Маркиньоса, однако к мячу первым все-таки успел выбивший его в подкате Максименко. Напряженно, но и близко не так опасно, как в эпизоде, когда Угальде настиг мяч у линии поля и прострелил на Умярова, а гостевые ворота были спасены самоотверженностью защитников. В общем, на перерыв «Спартак» скорее мог уйти с более внушительным преимуществом в счете.

У ЦСКА загорелись глаза

Ожидаемо, что на второй тайм у ЦСКА вышел Глебов. А в центр атакующей тройки, где совсем потерялся замененный Гонду, переместился Мусаев. Пожалуй, самый активный в составе гостей в первые 45 минут. И сравнивать счет он должен был довольно быстро, успев к мячу после того, как Максименко остановил осложненный крутой траекторией выстрел Глебова. Только спартаковский кипер и к попытке Мусаева оказался готов, сорвав овацию красно-белых трибун.

«Спартак» ответил коварным ударом Барко, который Торопу пришлось вытягивать из-под перекладины. Однако армейцы хозяев в остроте уже превосходили. Потрясающий пас Кисляка из центрального круга на выход Бандикяну должен был становиться голевым — красно-белых спас подкат Зобнина, от ноги которого мяч по дуге перелетел ворота. А перед своей заменой Бандикян попал в штангу. Да, окажись мяч в воротах, ВАР мог определить офсайд у Мусаева, только это не отменяло главного — ЦСКА развернул игру на 180 градусов и выдал один из лучших отрезков с начала года.

Включаться же видеоассистентам пришлось, когда Кирилл Левников предъявил красную карточку Облякову, попавшему шипами в ногу Мартинсу. Однако поход арбитра к монитору привел к отмене решения (только желтая карточка), и дерби продолжилось в равных составах. Для интриги это было даже лучше, хотя Карседо негодовал. С другой стороны, даже не получив численное преимущество, «Спартак» извлек из вынужденной паузы выгоду. ЦСКА сбился с ритма, обороне хозяев стало гораздо проще, а вот атака жизнь команде не облегчила из-за неудачных завершающих ударов Ву и Мартинса.

В концовке хозяевам пришлось терпеть. Джику головой остановил удар Глебова, который оставался в игре, несмотря на боль из-за полученного в начале второго тайма повреждения. Но все же Кириллу потребовалась замена. А без него — и с защитником Даниловым на острие атаки — армейцы, у которых снова горели глаза, так и не смогли пробить красно-белую стену. Карседо остался один шаг, чтобы привести «Спартак» к трофею. Соперник определится завтра в противостоянии «Краснодар» — «Динамо».

Спартак
1:0
Первый тайм: 1:0
ЦСКА
Футбол, Кубок России, Путь регионов. Финал
6.05.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Хуан Карлос Карседо
Дмитрий Игдисамов
Голы
Спартак
Руслан Литвинов
10′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
68
Руслан Литвинов
40′
18
Наиль Умяров
3
Кристофер Ву
4
Александр Джику
83
Жедсон Фернандеш
47
Роман Зобнин
75′
27
Игорь Дмитриев
7
Пабло Солари
88′
17
Владислав Саусь
10
Маркиньос
60′
35
Кристофер Мартинс
9
Манфред Угальде
75′
97
Даниил Денисов
5
Эсекиэль Барко
88′
11
Ливай Гарсия
ЦСКА
49
Владислав Тороп
22
Милан Гайич
3
Данил Круговой
31
Матвей Кисляк
10
Иван Обляков
65′
4
Жоао Виктор
69′
79
Кирилл Данилов
22′
6
Дмитрий Баринов
61′
9
Лусиано Гонду
46′
17
Кирилл Глебов
88′
62
Имран Фиров
11
Тамерлан Мусаев
75′
97
Максим Воронов
52
Артем Бандикян
63′
20
Матия Попович
Статистика
Спартак
ЦСКА
Желтые карточки
1
4
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти