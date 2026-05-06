Алаев после матча «Спартак» — ЦСКА в Кубке России: «Давно не было такой атмосферы»

"Очень трогательная церемония перед матчем. Накануне праздника великой Победы хочу присоединиться к поздравлениям.
У нас на матче давно не было такой атмосферы. Сегодня чувствовался накал, было много борьбы, много движения. Качество игры могло быть получше, но матч шикарный. Поздравляю «Спартак» с выходом в финал", — передает слова Алаева корреспондент Sport24 Петр Шатров.
Футбол, Кубок России, Путь регионов. Финал
6.05.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Хуан Карлос Карседо
Дмитрий Игдисамов
Голы
Спартак
Руслан Литвинов
10′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
68
Руслан Литвинов
40′
18
Наиль Умяров
3
Кристофер Ву
4
Александр Джику
83
Жедсон Фернандеш
47
Роман Зобнин
75′
27
Игорь Дмитриев
7
Пабло Солари
88′
17
Владислав Саусь
10
Маркиньос
60′
35
Кристофер Мартинс
9
Манфред Угальде
75′
97
Даниил Денисов
5
Эсекиэль Барко
88′
11
Ливай Гарсия
ЦСКА
49
Владислав Тороп
22
Милан Гайич
3
Данил Круговой
31
Матвей Кисляк
10
Иван Обляков
65′
4
Жоао Виктор
69′
79
Кирилл Данилов
22′
6
Дмитрий Баринов
61′
9
Лусиано Гонду
46′
17
Кирилл Глебов
88′
62
Имран Фиров
11
Тамерлан Мусаев
75′
97
Максим Воронов
52
Артем Бандикян
63′
20
Матия Попович
Статистика
Спартак
ЦСКА
Желтые карточки
1
4
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
