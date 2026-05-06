Игдисамов отметил, что в игре со «Спартаком» хотел ощутить давление трибун

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов в матче Фонбет — Кубка России со «Спартаком» не волновался и хотел испытать давление трибун «Лукойл-Арены». Об этом он рассказал журналистам.
ЦСКА уступил «Спартаку» в финале «пути регионов» Кубка России со счетом 0:1. Это был первый матч Игдисамова в качестве исполняющего обязанности главного тренера после ухода Фабио Челестини.
«Я был спокоен. Мне выдался такой шанс, такая честь дебютировать в дерби, это не каждому дано. К сожалению, не испытывал мандража, а хотелось промурашиться. Очень хотелось испытать давление трибун. В перерыве изменили несколько модель атаки, получилось отодвинуть игру, создать моменты», — сказал Игдисамов.
По словам тренера, после ухода Челестини чего-то нового наиграть было невозможно. «У нас схожие принципы с Фабио, я хотел бы его поблагодарить, он взял меня в штаб и многому научил. Трудностей при подготовке не было, я был в процессе второй месяц, понимал, как команда готовится. Понимал, что можно было кое-что натренировать. Я ждал этого, наслаждаюсь этим временем. Сколько мне будет отведено, я не знаю», — отметил он.
Игрок ЦСКА Кирилл Глебов вышел на замену после перерыва и был заменен на 88-й минуте из-за повреждения. «С выходом Глебова мы передвинули игру на половину поля соперника. По поводу повреждения — у него что-то с пальцем, он ударил в шип Жедсона. Попозже узнаем, что с ним», — сказал Игдисамов.
Следующий матч ЦСКА проведет в рамках 29-го тура Мир — Российской премьер-лиги в гостях с «Пари Нижний Новгород». Игра состоится 11 мая.
Хуан Карлос Карседо
Дмитрий Игдисамов
Руслан Литвинов
10′
98
Александр Максименко
68
Руслан Литвинов
40′
18
Наиль Умяров
3
Кристофер Ву
4
Александр Джику
83
Жедсон Фернандеш
47
Роман Зобнин
75′
27
Игорь Дмитриев
7
Пабло Солари
88′
17
Владислав Саусь
10
Маркиньос
60′
35
Кристофер Мартинс
9
Манфред Угальде
75′
97
Даниил Денисов
5
Эсекиэль Барко
88′
11
Ливай Гарсия
49
Владислав Тороп
22
Милан Гайич
3
Данил Круговой
31
Матвей Кисляк
10
Иван Обляков
65′
4
Жоао Виктор
69′
79
Кирилл Данилов
22′
6
Дмитрий Баринов
61′
9
Лусиано Гонду
46′
17
Кирилл Глебов
88′
62
Имран Фиров
11
Тамерлан Мусаев
75′
97
Максим Воронов
52
Артем Бандикян
63′
20
Матия Попович
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
