Умяров — о победе над ЦСКА в Кубке: «Это главный матч сезона для “Спартака” на данный момент»

Встреча прошла в Москве на стадионе «Спартака» в присутствии 38 911 зрителей и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Мяч на 10-й минуте забил Руслан Литвинов.
"Первый тайм играли с большим преимуществом, создали три хороших момента. Во втором тайме чуть подсели. ЦСКА — хорошая команда, которая умеет создавать. Но результат по делу. Это главный матч сезона на данный момент.
Отставка Челестини никак не сказалась на нас.
Гол Литвинова? Он тогда подумал: «Главное — не обрезать».
Атмосфера — невероятно! Хочется подобного на финале. Слова благодарности им. Все приходите на «Лужники»!
Вообще без разницы, с кем играть в финале. Единственная игра, которая стоит за рамками", — передает слова Умярова корреспондент Sport24 Андрей Бабич.
В Суперфинале «Спартак» сыграет с победителем противостояния «Краснодара» и московского «Динамо».
Хуан Карлос Карседо
Дмитрий Игдисамов
Руслан Литвинов
10′
98
Александр Максименко
68
Руслан Литвинов
40′
18
Наиль Умяров
3
Кристофер Ву
4
Александр Джику
83
Жедсон Фернандеш
47
Роман Зобнин
75′
27
Игорь Дмитриев
7
Пабло Солари
88′
17
Владислав Саусь
10
Маркиньос
60′
35
Кристофер Мартинс
9
Манфред Угальде
75′
97
Даниил Денисов
5
Эсекиэль Барко
88′
11
Ливай Гарсия
49
Владислав Тороп
22
Милан Гайич
3
Данил Круговой
31
Матвей Кисляк
10
Иван Обляков
65′
4
Жоао Виктор
69′
79
Кирилл Данилов
22′
6
Дмитрий Баринов
61′
9
Лусиано Гонду
46′
17
Кирилл Глебов
88′
62
Имран Фиров
11
Тамерлан Мусаев
75′
97
Максим Воронов
52
Артем Бандикян
63′
20
Матия Попович
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
