В ЦСКА объяснили, почему проиграли «Спартаку»

По его словам, во второй половине игры его подопечные действовали лучше.
«В первом тайме получилось не все. В перерыве удалось изменить модель атаки, но, к сожалению, нам не удалось забить. Во втором тайме я заменил Гонду, я посчитал, что Мусаев даст нам больше пользы, выполняя несколько другую роль, чем Лусиано. Мы хотели атаковать благодаря забросам за спину, использовать пространство. Не удалось победить — это футбол, такое бывает», — заявил Игдасимов.
Встреча, которая состоялась в Москве на домашнем стадионе «Спартака» «Лукойл Арена», завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этом матче забил Руслан Литвинов, который отличился на 10-й минуте с передачи Маркиньоса.
Хуан Карлос Карседо
Дмитрий Игдисамов
Руслан Литвинов
10′
98
Александр Максименко
68
Руслан Литвинов
40′
18
Наиль Умяров
3
Кристофер Ву
4
Александр Джику
83
Жедсон Фернандеш
47
Роман Зобнин
75′
27
Игорь Дмитриев
7
Пабло Солари
88′
17
Владислав Саусь
10
Маркиньос
60′
35
Кристофер Мартинс
9
Манфред Угальде
75′
97
Даниил Денисов
5
Эсекиэль Барко
88′
11
Ливай Гарсия
49
Владислав Тороп
22
Милан Гайич
3
Данил Круговой
31
Матвей Кисляк
10
Иван Обляков
65′
4
Жоао Виктор
69′
79
Кирилл Данилов
22′
6
Дмитрий Баринов
61′
9
Лусиано Гонду
46′
17
Кирилл Глебов
88′
62
Имран Фиров
11
Тамерлан Мусаев
75′
97
Максим Воронов
52
Артем Бандикян
63′
20
Матия Попович
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
