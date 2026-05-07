Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
20:30
Краснодар
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
1.99
X
4.00
П2
3.95
Футбол. Лига Европы
22:00
Фрайбург
:
Брага
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.81
П2
5.04
Футбол. Лига Европы
22:00
Астон Вилла
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.01
П2
4.90
Футбол. Лига конференций
22:00
Кристал Пэлас
:
Шахтер
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.25
П2
5.47
Футбол. Лига конференций
22:00
Страсбур
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.70
П2
3.93
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
1
:
ПСЖ
1
П1
X
П2

Мостовой рассказал, что дал советы руководству «Спартака» перед матчем с ЦСКА

Красно-белые одержали победу со счетом 1:0.

Источник: РФС

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Двукратный чемпион СССР в составе московского «Спартака» Александр Мостовой дал советы руководству клуба перед финалом «пути регионов» Фонбет — Кубка России с ЦСКА. Об этом он рассказал ТАСС.

Ранее ТАСС сообщал, что «Спартак» на своем поле обыграл ЦСКА со счетом 1:0 и вышел в суперфинал Кубка России. Мостовой посетил матч.

«Я вчера посетил матч по приглашению Российского футбольного союза, был задействован в акции “Бессмертный полк”, за что спасибо, — сказал Мостовой. — Также встретился с Сергеем Некрасовым (гендиректор “Спрартака” — прим. ТАСС) и Франсисом Кахигао (спортдиректор красно-белых), дал небольшие советы, установки, в очередной раз это сработало. Советы были по всему. Нужно слушать футбольных людей, которые проходили это, которые были футболистами. Общение с Некрасовым и Кахигао было нормальным».

В решающем матче 24 мая в «Лужниках» «Спартак» сыграет с победителем пары «Краснодар» — «Динамо».

Спартак
1:0
Первый тайм: 1:0
ЦСКА
Футбол, Кубок России, Путь регионов. Финал
6.05.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Хуан Карлос Карседо
Дмитрий Игдисамов
Голы
Спартак
Руслан Литвинов
10′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
68
Руслан Литвинов
40′
18
Наиль Умяров
3
Кристофер Ву
4
Александр Джику
83
Жедсон Фернандеш
47
Роман Зобнин
76′
27
Игорь Дмитриев
7
Пабло Солари
89′
17
Владислав Саусь
10
Маркиньос
60′
35
Кристофер Мартинс
9
Манфред Угальде
76′
97
Даниил Денисов
5
Эсекиэль Барко
89′
89′
11
Ливай Гарсия
ЦСКА
49
Владислав Тороп
22
Милан Гайич
3
Данил Круговой
31
Матвей Кисляк
10
Иван Обляков
68′
4
Жоао Виктор
69′
79
Кирилл Данилов
22′
6
Дмитрий Баринов
61′
9
Лусиано Гонду
46′
17
Кирилл Глебов
89′
62
Имран Фиров
11
Тамерлан Мусаев
76′
97
Максим Воронов
52
Артем Бандикян
61′
20
Матия Попович
Статистика
Спартак
ЦСКА
Желтые карточки
2
4
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
