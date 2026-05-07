Мостовой рассказал, что дал советы руководству «Спартака» перед матчем с ЦСКА

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Двукратный чемпион СССР в составе московского «Спартака» Александр Мостовой дал советы руководству клуба перед финалом «пути регионов» Фонбет — Кубка России с ЦСКА. Об этом он рассказал ТАСС.
Ранее ТАСС сообщал, что «Спартак» на своем поле обыграл ЦСКА со счетом 1:0 и вышел в суперфинал Кубка России. Мостовой посетил матч.
«Я вчера посетил матч по приглашению Российского футбольного союза, был задействован в акции “Бессмертный полк”, за что спасибо, — сказал Мостовой. — Также встретился с Сергеем Некрасовым (гендиректор “Спрартака” — прим. ТАСС) и Франсисом Кахигао (спортдиректор красно-белых), дал небольшие советы, установки, в очередной раз это сработало. Советы были по всему. Нужно слушать футбольных людей, которые проходили это, которые были футболистами. Общение с Некрасовым и Кахигао было нормальным».
В решающем матче 24 мая в «Лужниках» «Спартак» сыграет с победителем пары «Краснодар» — «Динамо».
