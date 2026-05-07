«Пушки страшной у Литвинова не было, хотя и рядом. Нужно еще поработать!» Интервью Глушакова

В 2022 году «Спартак» устроил настоящий праздник в «Лужниках», обыграв «Динамо» в финале FONBET Кубка России. Спустя четыре года красно-белые вновь сыграют на главной арене страны. В эмоциональном дерби против ЦСКА все решил шикарный дальний удар Руслана Литвинова на 10-й минуте. Болельщики уже начали говорить, что «Литвинов — это похороны» с отсылкой к известной фразе про Дениса Глушакова.
В интервью «СЭ» бывший капитан «Спартака» оценил победу красно-белых в дерби.
«Спартак» победил благодаря воронежско-ростовской школе ударов
— Какое впечатление от дерби?
— Главное украшение матча — это перформансы фанатов. Давно мы не видели такие заполненные трибуны. Было приятно окунуться в те годы, когда болельщики валили на стадионы без всяких ограничений. Этого не хватает российскому футболу. Хотелось бы вернуть то время. Футболисты играют для фанатов.
— А как вам качество игры?
— Обе команды качает. И у «Спартака», и у ЦСКА то хорошие отрезки, то плохие. Новые игроки, новые тренеры — все это по ходу сезона. О какой-то целостности впечатлений сложно говорить. Тем более в дерби, где главное — результат, а игра забывается. В первом тайме «Спартак» доминировал, ЦСКА остался в раздевалке — не мог выйти из обороны, ничего не создавал. Во втором тайме «Спартак» чего-то испугался, поджался к воротам. Максименко очень выручал!
— За счет чего «Спартак» победил?
— Благодаря нашей воронежско-ростовской школе ударов по воротам! Гол Литвинова похож на мой в ворота «Амкара» в чемпионском сезоне. Где-то везение сопутствовало красно-белым в этом моменте. Руслан не очень удачно обработал, но пробил и попал в девятку, шикарный гол.
— Уже начали говорить, что Литвинов — это похороны. Достойный наследник?
— Достойный, да. Без вопросов, гол шикарный. Но громкие слова говорить пока рано, нужно выиграть Кубок России. Ударил корявенько, забил, однако пушки страшной не было. Рядышком, но нужно еще поработать (смеется). У него все впереди!
— Какое впечатление производит «Спартак» при Хуане Карлосе Карседо?
— Пока сложно увидеть разницу с тем, что было при Станковиче. Нужно закончить сезон, пройти сборы, укомплектовать команду, тогда будем оценивать. Не стоит говорить, что все сделал Карседо. Да, где-то раскрепостил психологически, но нет вау-эффекта. Нужно время.
— Зимой же «Спартак» прошел сборы с Карседо.
— Ждем стабильности. Посмотрите на «Крылья Советов» — они тоже то выигрывают, то проигрывают. Нужен трофей, чтобы хвалить.
Повторюсь, «Спартак» успокоился и раскрепостился. При Станковиче были нервы, это передавалось команде. Видно, что сейчас есть уверенность в своих силах.
— «Спартак» снова в «Лужниках». Есть ли трепет от этого?
— Никакого. Молодцы, что вышли в финал, сто процентов будет сложный матч. Буду переживать и болеть.
В ЦСКА нет баланса
— Что происходит с Тамерланом Мусаевым?
— Чересчур много хочет, ему нужно успокоиться, раскрепоститься. В футболе все хотят забить, особенно в дерби. Нужна правильная психология, работа тренера. Если Мусаев будет спокойнее, у него пойдут голы. По объему работы и самоотдаче к нему нет вопросов.
— Лусиано Гонду — уровень ЦСКА?
— Думаю, повлияли качели в команде, перестановки тренеров, результаты. Ребятам непросто.
— ЦСКА пошел на смену тренера накануне дерби. Насколько это правильный шаг перед матчем? Это влияет на игроков?
— Психологически — да, но важно, какой тренер. При всем уважении к Игдисамову, который долгие годы в клубе… Но пришел бы, например, Газзаев, который авторитет для ЦСКА, повлияло бы иначе. Самое важное — на поле все решают футболисты. У армейцев много травмированных, даже Игорь Акинфеев не играет. И эта нестабильность состава — ключевая проблема.
Наложилось одно на другое. Никто не думал, что ЦСКА после яркой осени будет таким. Тем более зимой провели закупку. Баринов — усиление, но в дерби я не понимал, где он играет. В «Локомотиве» он был «шестеркой» и «восьмеркой». В ЦСКА у него вагон желания, бегает по всему полю, а эффективности нет, он не в своей тарелке. На этом фоне растворяется и Кисляк. Нет баланса между футболистами.
— Литвинов, оценивая эпизод с отменой красной карточки на Облякове, сказал, что судья решил не убивать дерби. Согласны?
— Арбитр уравнял команды по моментам. В первом тайме Мусаеву попали локтем по лицу — можно было дать красную, вот тебе и все дерби. Судья — молодец, не сломал игру.
Чтобы стать тренером, нужно убить в себе футболиста
— Вы говорили, что хотели бы заняться тренерской работой. Есть какие-то новости?
— Трудно сказать. Сейчас я в Медиалиге играю за «СКА-Ростов», выиграли турнир «На Пике», начался новый сезон. К сожалению, я получил травму — предстоит операция. Выпаду на время из футбола. Все мы не железные, есть небольшие проблемы.
— А есть ли желание вообще тренировать?
— Возможно, но для этого нужны варианты, предложения. Прежде всего, для тренерской работы нужно созреть — убить в себе футболиста. Сейчас у меня будет операция, несколько месяцев проведу без игры — вот и футболист во мне убивается. И восстановление займет три-четыре месяца.
— Можете представить, каково это без футбола несколько месяцев?
— Уже не играю месяц. Есть другие вещи, которыми надо заниматься. И семейные дела, и рыбалка, и работа по дому.
Артем Бухаев