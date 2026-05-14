«Спартак» и ЦСКА оштрафовали в сумме на 440 тыс. руб. после матча Кубка России

Клубы были наказаны за поведение болельщиков во время финала «пути регионов».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал столичные клубы «Спартак» и ЦСКА в сумме на 440 тыс. рублей за поведение болельщиков на матче финала «пути регионов» Фонбет — Кубка России. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Встреча прошла 6 мая на «Лукойл-Арене» и завершилась победой красно-белых со счетом 1:0.

«Спартак» оштрафован на 100 тыс. рублей за скандирование зрителями ненормативной лексики и на такую же сумму — за использование пиротехнических изделий. ЦСКА получил штраф по 100 тыс. рублей за скандирование фанатами ненормативной лексики и публичное демонстрирование зрителями средств наглядной агитации оскорбительного характера. Армейский клуб оштрафован еще на 40 тыс. рублей за использование зрителями пиротехнических изделий.

Спартак
1:0
Первый тайм: 1:0
ЦСКА
Футбол, Кубок России, Путь регионов. Финал
6.05.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Хуан Карлос Карседо
Дмитрий Игдисамов
Голы
Спартак
Руслан Литвинов
10′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
68
Руслан Литвинов
40′
18
Наиль Умяров
3
Кристофер Ву
4
Александр Джику
83
Жедсон Фернандеш
47
Роман Зобнин
76′
27
Игорь Дмитриев
7
Пабло Солари
89′
17
Владислав Саусь
10
Маркиньос
60′
35
Кристофер Мартинс
9
Манфред Угальде
76′
97
Даниил Денисов
5
Эсекиэль Барко
89′
89′
11
Ливай Гарсия
ЦСКА
49
Владислав Тороп
22
Милан Гайич
3
Данил Круговой
31
Матвей Кисляк
10
Иван Обляков
68′
4
Жоао Виктор
69′
79
Кирилл Данилов
22′
6
Дмитрий Баринов
61′
9
Лусиано Гонду
46′
17
Кирилл Глебов
89′
62
Имран Фиров
11
Тамерлан Мусаев
76′
97
Максим Воронов
52
Артем Бандикян
61′
20
Матия Попович
Статистика
Спартак
ЦСКА
Желтые карточки
2
4
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
