«Спартак» и ЦСКА оштрафовали в сумме на 440 тыс. руб. после матча Кубка России

«Спартак» оштрафован на 100 тыс. рублей за скандирование зрителями ненормативной лексики и на такую же сумму — за использование пиротехнических изделий. ЦСКА получил штраф по 100 тыс. рублей за скандирование фанатами ненормативной лексики и публичное демонстрирование зрителями средств наглядной агитации оскорбительного характера. Армейский клуб оштрафован еще на 40 тыс. рублей за использование зрителями пиротехнических изделий.