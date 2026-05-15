Футболист ЦСКА признан лучшим левым защитником Кубка России

В голосовании болельщиков Мойзес набрал 50% голосов, опередив Лукаса Оласу («Краснодар») и Романа Зобнина («Спартак»).

Защитник московского ЦСКА бразилец Мойзес признан лучшим левым защитником Кубка России по футболу в сезоне-2025/26. Об этом сообщается в телеграм-канале турнира.

В голосовании болельщиков Мойзес набрал 50% голосов. Второе место занял уругвайский защитник «Краснодара» Лукас Оласу (37%), третье — полузащитник «Спартака» Роман Зобнин (7%).

В текущем розыгрыше Кубка России 31-летний бразилец провел девять матчей, получил две желтые карточки и одну красную. Результативными действиями он не отметился.

Мойзес перешел в ЦСКА в 2022 году и за это время выиграл два Кубка и один Суперкубок России. По итогам сезона 2024/25 был признан лучшим защитником РПЛ.

ЦСКА, который является действующим обладателем трофея, в этом розыгрыше дошел до финала «Пути регионов», где уступил московскому «Спартаку» со счетом 0:1.