Генич дал прогноз на суперфинал FONBET Кубка России «Спартак» — «Краснодар»: «Точно не будет таким тухлым»

Спортивный комментатор и телеведущий Константин Генич поделился прогнозом на суперфинал FONBET Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром».

«Если отталкиваться от потенциала “Краснодара”, то он точно не будет таким тухлым, как в последнем матче команд. Но будет ли “Спартак” таким же, как в большинстве игр весной? Мне кажется, что выиграет “Краснодар”. Такой сезон, где финиш без трофея будет высшей несправедливостью», — сказал Генич в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».

В сезоне-2025/26 «Краснодар» победил «Спартак» в обоих матчах РПЛ со одинаковым счетом 2:1. В турнирной таблице «Быки» заняли второе место, а красно-белые — четвертое. Разрыв между командами составил 14 очков.

Суперфинал Кубка России пройдет 24 мая в «Лужниках». На этом стадионе «Спартак» выиграл у «Краснодара» все три игры (2:1, 4:0 и 2:0). Кроме того, москвичи были сильнее черно-зеленых в двух очных встречах, которые команды провели между собой в мае (2:1 и 1:0).

