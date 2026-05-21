Надежда Кадышева и группа «Тату» выступят на суперфинале Кубка России

В суперфинале Кубка России встретятся «Спартак» и «Краснодар».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Народная артистка России Надежда Кадышева и группа «Тату» выступят на суперфинале Фонбет — Кубка России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

Футбол
Кубок России 2025/2026
Суперфинал, 24.05.2026, 0:00
Спартак
-
Краснодар
-

Матч пройдет 24 мая в «Лужниках» и начнется в 18:00 мск. В суперфинале встретятся московский «Спартак» и «Краснодар». Ранее ТАСС сообщал, что РФС посвятит все матчи сборной Году единства народов России, концертная программа суперфинала будет посвящена этому. Также в воскресенье пройдет День футбола, который организовывает Департамент спорта города Москвы при поддержке РФС.

«Помимо музыкальной программы Дня футбола, которая в течение дня будет организована в спортивном городке в “Лужниках”, зрителей суперфинала Кубка России ждет масштабная концертная программа в чаше стадиона. Ее концепция будет посвящена Году единства народов России, — говорится в сообщении. — Начнет программу музыкальный сет легендарного DJ Groove. Хедлайнером номера открытия “Россия у нас одна” станут Надежда и Григорий Кадышевы и ансамбль “Золотое кольцо”. Их выступление будет сопровождаться масштабной хореографией — на поле выйдут танцоры в костюмах народов России».

Как сообщили в РФС, гимн России перед началом матча исполнит вокально-хореографический ансамбль «Русы».

После матча под выступление группы «Тату» пройдет парад представителей и маскотов клубов, участвовавших в нынешнем розыгрыше Кубка России. «Кубковый турнир как самое народное соревнование своим масштабом олицетворяет сплоченность и единство народов нашей страны, которая объединила в себе более 190 народностей, покорила космос и подарила миру выдающуюся культуру и спортивные достижения, — отметил директор департамента мероприятий и коммуникаций РФС Кирилл Терешин. — В нынешнем розыгрыше приняли участие 107 профессиональных и любительских команд из 54 регионов России. Матч в Лужниках — это их общий праздник».