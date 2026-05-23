«Зенит» лишил «Краснодар» золота РПЛ. А «Спартак» оставит еще и без Кубка?

1. «Краснодар» ни разу не выигрывал Кубок России. Хотя дважды играл в решающих матчах: в сезоне-2013/14 против «Ростова», а через девять лет — против ЦСКА. Что досадно для «быков» и Сергея Галицкого, оба раза команда проиграла в сериях пенальти. В 2014-м Юрий Газинский не сумел переиграть Стипе Плетикосу, а уже в 2023-м южан остановил великолепный Игорь Акинфеев.